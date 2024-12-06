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Путин считает верным прогноз Лукашенко по товарообороту России и Белоруссии

Путин считает верным прогноз Лукашенко по товарообороту России и Белоруссии - 06.12.2024, ПРАЙМ

Путин считает верным прогноз Лукашенко по товарообороту России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин считает достаточно верным прогноз по товарообороту РФ и Белоруссии в текущем году в размере 60 миллиардов долларов. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:28+0300

2024-12-06T15:28+0300

2024-12-06T15:28+0300

экономика

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

товарооборот

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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает достаточно верным прогноз по товарообороту РФ и Белоруссии в текущем году в размере 60 миллиардов долларов. Выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что товарооборот между двумя странами в 2024 году может достигнуть 60 миллиардов долларов. По словам Путина, эффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают и растущие показатели товарооборота. "Александр Григорьевич (Лукашенко — ред.) уже назвал предполагаемые цифры до конца года. Это прогноз, я думаю, что он достаточно верный", — сказал российский лидер.Он также отметил, что Белоруссия занимает четвертую строчку в списке мировых торговых партеров России с долей почти 9%. На РФ приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса, при этом она инвестировала в белорусскую экономику более четырех миллиардов долларов, добавил он.Ранее Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, товарооборот