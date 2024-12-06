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Путин считает верным прогноз Лукашенко по товарообороту России и Белоруссии - 06.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241206/putin-853391416.html
Путин считает верным прогноз Лукашенко по товарообороту России и Белоруссии
Путин считает верным прогноз Лукашенко по товарообороту России и Белоруссии - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин считает верным прогноз Лукашенко по товарообороту России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин считает достаточно верным прогноз по товарообороту РФ и Белоруссии в текущем году в размере 60 миллиардов долларов. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:28+0300
2024-12-06T15:28+0300
экономика
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
товарооборот
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает достаточно верным прогноз по товарообороту РФ и Белоруссии в текущем году в размере 60 миллиардов долларов. Выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что товарооборот между двумя странами в 2024 году может достигнуть 60 миллиардов долларов. По словам Путина, эффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают и растущие показатели товарооборота. "Александр Григорьевич (Лукашенко — ред.) уже назвал предполагаемые цифры до конца года. Это прогноз, я думаю, что он достаточно верный", — сказал российский лидер.Он также отметил, что Белоруссия занимает четвертую строчку в списке мировых торговых партеров России с долей почти 9%. На РФ приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса, при этом она инвестировала в белорусскую экономику более четырех миллиардов долларов, добавил он.Ранее Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
https://1prime.ru/20241206/putin-853391141.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин, товарооборот
15:28 06.12.2024
 
Путин считает верным прогноз Лукашенко по товарообороту России и Белоруссии

Путин считает прогноз по товарообороту РФ и Белоруссии в 2024 году в $60 млрд

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает достаточно верным прогноз по товарообороту РФ и Белоруссии в текущем году в размере 60 миллиардов долларов.
Выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что товарооборот между двумя странами в 2024 году может достигнуть 60 миллиардов долларов.
По словам Путина, эффективность российско-белорусской интеграции наглядно подтверждают и растущие показатели товарооборота.
"Александр Григорьевич (Лукашенко — ред.) уже назвал предполагаемые цифры до конца года. Это прогноз, я думаю, что он достаточно верный", — сказал российский лидер.
Он также отметил, что Белоруссия занимает четвертую строчку в списке мировых торговых партеров России с долей почти 9%. На РФ приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса, при этом она инвестировала в белорусскую экономику более четырех миллиардов долларов, добавил он.
Ранее Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Путин отметил согласованную макроэкономическую политику РФ и Белоруссии
15:21
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир Путинтоварооборот
 
 
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