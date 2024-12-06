https://1prime.ru/20241206/putin-853391661.html

Путин напомнил о последствиях безответственной политики Запада на Украине

Путин напомнил о последствиях безответственной политики Запада на Украине - 06.12.2024, ПРАЙМ

Путин напомнил о последствиях безответственной политики Запада на Украине

Безответственная политика Запада на Украине подводит мир к грани глобального конфликта. Таким мнением поделился глава государства Владимир Путин в рамках... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:29+0300

2024-12-06T15:29+0300

2024-12-06T15:29+0300

экономика

россия

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владимир путин

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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Безответственная политика Запада на Украине подводит мир к грани глобального конфликта. Таким мнением поделился глава государства Владимир Путин в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства."Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию. Подобная безответственная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта", - подчеркнул глава государства.Путин сделал это заявления в Минске, где присутствует на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, посвященного 25-летию Договора о создании Союзного государства.

https://1prime.ru/20241205/rossiya-853350770.html

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россия, запад, владимир путин, белоруссия