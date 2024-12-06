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Путин напомнил о последствиях безответственной политики Запада на Украине
Путин напомнил о последствиях безответственной политики Запада на Украине - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин напомнил о последствиях безответственной политики Запада на Украине
Безответственная политика Запада на Украине подводит мир к грани глобального конфликта. Таким мнением поделился глава государства Владимир Путин в рамках... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:29+0300
2024-12-06T15:29+0300
2024-12-06T15:29+0300
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Безответственная политика Запада на Украине подводит мир к грани глобального конфликта. Таким мнением поделился глава государства Владимир Путин в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства."Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию. Подобная безответственная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта", - подчеркнул глава государства.Путин сделал это заявления в Минске, где присутствует на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, посвященного 25-летию Договора о создании Союзного государства.
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Путин напомнил о последствиях безответственной политики Запада на Украине
Путин: безответственная политика Запада подталкивает к глобальному конфликту
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Безответственная политика Запада на Украине подводит мир к грани глобального конфликта. Таким мнением поделился глава государства Владимир Путин в рамках заседания Высшего государственного совета Союзного государства.
"Страны Запада намеренно обостряют напряженность. Именно они довели до сегодняшней трагедии и продолжают обострять ситуацию. Подобная безответственная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта", - подчеркнул глава государства.
Путин сделал это заявления в Минске, где присутствует на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, посвященного 25-летию Договора о создании Союзного государства.
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