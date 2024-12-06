https://1prime.ru/20241206/putin-853391904.html

Путин пригласил парадные расчеты Белоруссии на парад 9 мая

Путин пригласил парадные расчеты Белоруссии на парад 9 мая - 06.12.2024, ПРАЙМ

Путин пригласил парадные расчеты Белоруссии на парад 9 мая

Парадные расчеты белорусских военных приглашены на парад в Москве, который состоится в 2025году, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:31+0300

2024-12-06T15:31+0300

2024-12-06T15:32+0300

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

москва

россия

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Парадные расчеты белорусских военных приглашены на парад в Москве, который состоится в 2025году, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В будущем году мы отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма. Мы, безусловно, продолжим делать все, чтобы будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу", - сказал российский лидер.Приглашение принять участие в юбилейных торжествах в Москве 9 мая получил президент Беларуссии Александр Лукашенко. "Пригласили также воинские расчеты из Белоруссии принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади", - добавил Путин.В свою очередь, Лукашенко заявил о намерении в будущем году отметить День Победы на Красной площади. "Так же, как и наши предки 80 лет назад, 9 мая мы вместе на Красной площади помянем жертв той страшной войны и отметим важную годовщину исторической победы советского народа над фашизмом", - сказал он.Российский лидер в пятницу в Минске принимает участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о создании Союзного государства.

https://1prime.ru/20241206/putin-853391416.html

белоруссия

москва

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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, москва, россия