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Зачем все просят оплату по QR-коду и когда лучше отказаться - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Зачем все просят оплату по QR-коду и когда лучше отказаться
Зачем все просят оплату по QR-коду и когда лучше отказаться - 06.12.2024, ПРАЙМ
Зачем все просят оплату по QR-коду и когда лучше отказаться
Некоторые торговые точки начали просить клиентов оплатить покупку через QR-код. Кому эта опция полезна, а кому лучше от нее отказаться, рассказала агентству... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T02:02+0300
2024-12-06T02:02+0300
финансы
qr-код
оплата через сбп
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МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Некоторые торговые точки начали просить клиентов оплатить покупку через QR-код. Кому эта опция полезна, а кому лучше от нее отказаться, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой финансы и кредит Экономического факультета РУДН Дарья Динец.Оплата через QR-код проходит через Систему быстрых платежей, но фиксируется там, как перевод юрлицу. Большинство банков не начисляют за это кешбэк, и клиенты его теряют. Однако магазину такой способ выгоден за счет снижения банковских комиссий. Условно говоря, за платеж по карте бизнес отчисляет 3% суммы, а за код в СБП – до 1%."Оплата по qr-коду более выгодна продавцам, поскольку комиссия за эквайринг при таком способе оплаты и передачи финансовой информации ниже, чем при использовании платёжной системы МИР. Для покупателя разницы в способе оплаты нет, разве что продавцы закладывают небольшой процент в цену товаров в ожидании того, что некоторым покупателям неудобно оплатить QR-кодом", - пояснила она.В целом такой способ оправдан, если магазин предлагает скидку, которая превышает процент упущенного кешбэка. Другой вариант – вы забыли дома карту, а платеж через телефон у вас не настроен. Тогда код можно отсканировать с помощью смартфона. В остальных случаях такой платеж возможен по вашему желанию.Магазины обязаны принимать оплату любым законным способом – наличными, переводом на карту физлица или через банковскую карту. Если вам выдали чек – все налоги уплачены. Поэтому можно не объяснять, по какой причине вы не хотите платить через QR-код, просто откажитесь это делать. Как правило, магазин даст возможность использовать другие способы, чтобы не потерять прибыль, заключила Динец.
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финансы, qr-код, оплата через сбп
Финансы, QR-код, оплата через СБП
02:02 06.12.2024
 
Зачем все просят оплату по QR-коду и когда лучше отказаться

Экономист Динец: оплата по QR-коду выгодна, если скидка за это больше кешбэка

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкQR-код в магазине. Бесконтактные покупки
QR-код в магазине. Бесконтактные покупки - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Некоторые торговые точки начали просить клиентов оплатить покупку через QR-код. Кому эта опция полезна, а кому лучше от нее отказаться, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой финансы и кредит Экономического факультета РУДН Дарья Динец.
Оплата через QR-код проходит через Систему быстрых платежей, но фиксируется там, как перевод юрлицу. Большинство банков не начисляют за это кешбэк, и клиенты его теряют. Однако магазину такой способ выгоден за счет снижения банковских комиссий. Условно говоря, за платеж по карте бизнес отчисляет 3% суммы, а за код в СБП – до 1%.
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"Оплата по qr-коду более выгодна продавцам, поскольку комиссия за эквайринг при таком способе оплаты и передачи финансовой информации ниже, чем при использовании платёжной системы МИР. Для покупателя разницы в способе оплаты нет, разве что продавцы закладывают небольшой процент в цену товаров в ожидании того, что некоторым покупателям неудобно оплатить QR-кодом", - пояснила она.
В целом такой способ оправдан, если магазин предлагает скидку, которая превышает процент упущенного кешбэка. Другой вариант – вы забыли дома карту, а платеж через телефон у вас не настроен. Тогда код можно отсканировать с помощью смартфона. В остальных случаях такой платеж возможен по вашему желанию.
Магазины обязаны принимать оплату любым законным способом – наличными, переводом на карту физлица или через банковскую карту. Если вам выдали чек – все налоги уплачены. Поэтому можно не объяснять, по какой причине вы не хотите платить через QR-код, просто откажитесь это делать. Как правило, магазин даст возможность использовать другие способы, чтобы не потерять прибыль, заключила Динец.
 
ФинансыQR-кодоплата через СБП
 
 
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