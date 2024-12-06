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Эстонская оборонная компания начнет испытания зенитных ракет на Украине - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Эстонская оборонная компания начнет испытания зенитных ракет на Украине
Эстонская оборонная компания начнет испытания зенитных ракет на Украине - 06.12.2024, ПРАЙМ
Эстонская оборонная компания начнет испытания зенитных ракет на Украине
Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies начнет испытания своих зенитных газет на Украине в 2025 году, сообщает телерадиокомпания ERR. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T12:18+0300
2024-12-06T12:18+0300
политика
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ракета
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies начнет испытания своих зенитных газет на Украине в 2025 году, сообщает телерадиокомпания ERR. "Эстонская компания оборонной промышленности Frankenburg Technologies в следующем году начнет испытания разработанных ею зенитных ракет на территории Украины", - говорится в сообщении телерадиокомпании. По словам генерального директора Frankenburg Technologies Кусти Сальма, соглашение на проведение испытаний уже достигнуто. Согласно ERR, целью компании в дальнейшем является производство нескольких сотен ракет еженедельно. Отмечается, что компания производит "относительно недорогие" ракеты для сбивания БПЛА. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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эстония, украина, ракета
Политика, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, ракета
12:18 06.12.2024
 
Эстонская оборонная компания начнет испытания зенитных ракет на Украине

ERR: Frankenburg Technologies начнет испытания зенитных ракет на Украине

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies начнет испытания своих зенитных газет на Украине в 2025 году, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Эстонская компания оборонной промышленности Frankenburg Technologies в следующем году начнет испытания разработанных ею зенитных ракет на территории Украины", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
По словам генерального директора Frankenburg Technologies Кусти Сальма, соглашение на проведение испытаний уже достигнуто.
Согласно ERR, целью компании в дальнейшем является производство нескольких сотен ракет еженедельно. Отмечается, что компания производит "относительно недорогие" ракеты для сбивания БПЛА.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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