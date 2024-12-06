https://1prime.ru/20241206/ralf-ringer-853402275.html

Суд признал банкротом производителя обуви Ralf Ringer

Суд признал банкротом производителя обуви Ralf Ringer - 06.12.2024, ПРАЙМ

Суд признал банкротом производителя обуви Ralf Ringer

Арбитражный суд Москвы по заявлению подмосковного ООО "Стивали" признал банкротом АО "Ральф Рингер", головную структуру производителя и продавца обуви под... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T18:32+0300

2024-12-06T18:32+0300

2024-12-06T19:38+0300

россия

бизнес

банкротство

обувь

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МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению подмосковного ООО "Стивали" признал банкротом АО "Ральф Рингер", головную структуру производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в пятницу заседания по проверке обоснованности заявления ООО "Стивали" о банкротстве АО "Ральф Рингер".Суд принял к рассмотрению заявление находящейся в подмосковном Талдоме компании "Стивали" о банкротстве АО "Ральф Рингер" в июне 2023 года. В карточке дела нет информации о сумме задолженности обувной компании перед заявителем. Однако известно, что АО "Ральф Рингер" арендовало помещения у "Стивали" и у него был долг перед арендодателем с июля 2019 по август 2022 года в размере около 20 миллионов рублей по договору аренды от 10 июня 2019 года. В деле о банкротстве должник неоднократно заявлял о намерении урегулировать обязательства перед кредиторами.Прокуратура Москвы в ноябре сообщила, что направила в Останкинский суд уголовное дело в отношении генерального директора российской обувной компании Ralf Ringer и его пособника по делу об уклонении от уплаты налогов более чем на 588 миллионов рублей.По информации ведомства, фигуранты, используя реквизиты и данные расчетных счетов 14 аффилированных организаций, использовали подконтрольное ООО "Промснабпоставка", чтобы включить в налоговые декларации ложные сведения об имевшихся взаимоотношениях с этой компанией. В результате Ralf Ringer не были "уплачены налоги на добавленную стоимость за 2015-2017 годы на общую сумму свыше 588 миллионов рублей".В августе 2023 года основатель и гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной рассказывал, что находится под подпиской о невыезде по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 45 миллионов рублей за период с 2014 по 2016 год из-за деклараций с недостоверными сведениями о сделках. Бережной заявлял, что срок давности по делу истек в марте 2023 года, однако он отказался от его закрытия по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным.Ralf Ringer – крупнейшее предприятие-производитель обуви для потребительского рынка в России, имеет четыре фабрики внутри страны.

https://1prime.ru/20241203/bankrotstvo-853289614.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, банкротство, обувь