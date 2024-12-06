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В Приднестровье заявили о высоком риске прекращения подачи российского газа - 06.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Приднестровье заявили о высоком риске прекращения подачи российского газа
В Приднестровье заявили о высоком риске прекращения подачи российского газа - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Приднестровье заявили о высоком риске прекращения подачи российского газа
Первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил в пятницу, | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T19:08+0300
2024-12-06T19:09+0300
экономика
приднестровье
газ
поставки газа
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ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил в пятницу, что есть высокий риск прекращения подачи российского газа в ПМР. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. "В настоящий момент однозначно риски по обеспечению природным газом в Приднестровье следует оценивать как крайне высокие. Все необходимые решения по транзиту, регулярные решения, которые выносятся в обычном штатном режиме, к сожалению, время принятия этих решений уже истекло, когда делаются годовые квартальные контракты", - сказал Оболоник, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Он сообщил, что накануне приднестровская делегация была в Москве. По словам Оболоника, был проведен ряд встреч с уполномоченными представителями органов государственной власти Российской Федерации. "Безусловно, проблема все так же находится в фокусе особого внимания. Мы проработали возможный сценарий как осуществления поставок, так и способов решения этой проблемы. Безусловно, со стороны Приднестровья была доведена вся полная информация о тех событиях, которые могут являться следствием прекращения поставок газа, о гуманитарных и социальных проблемах населения, прежде всего, Приднестровья, которое потеряет доступ к природному газу", - отметил Оболоник. Он также добавил, что в случае прекращения поставок газа в Приднестровье возникнут риски осуществления промышленной, сельскохозяйственной, экономической деятельности. По его словам, возможны проблемы и в обычных процессах жизнедеятельности, обеспечении продовольствием, отоплением в домах. "Российская сторона достаточно плотно погрузилась в возможные сценарии развития событий. Безусловно, с особым вниманием отнеслась ко всей представленной нами информации, и можно уверенно сказать, что в настоящий момент вопрос прорабатывается", - подытожил Оболоник. Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский на совещании в пятницу поручил продолжить переговоры с российской стороной по вопросу поставок газа в ПМР."Продолжить контакты с российской стороной по возможности поставки, конечно же, сюда газа, в Приднестровье. Продолжить контакты с молдавской стороной и с иными сторонами, кто принимает решение в части транзита газа на территории Приднестровья", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.Лидер Приднестровья также отметил, что правительству и Верховному совету (парламенту) необходимо принимать все меры для резервов финансов, чтобы приобрести необходимые энергоресурсы для обеспечения жизнедеятельности непризнанной республики. По его словам, необходимо обеспечивать все социальные обязательства."На сегодняшний день на 100% неизвестно, будет газ, либо не будет. И исходя из того, что решение о транзите газа принимает множество сторон, ни одна, ни две, даже не три, до 31 декабря вопрос будет совершенно открытый. Поэтому тут надо тоже и гражданам понимать, что точно сказать, будет газ или не будет, практически невозможно вплоть до 31 декабря. С нашей стороны необходимо сделать все возможное для минимизации негативных последствий", - отметил Красносельский.С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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приднестровье, газ, поставки газа
Экономика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ, поставки газа
19:08 06.12.2024 (обновлено: 19:09 06.12.2024)
 
В Приднестровье заявили о высоком риске прекращения подачи российского газа

Оболоник: риск прекращения подачи российского газа в Приднестровье высокий

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© fotolia.com / masa1986
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ТИРАСПОЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Сергей Оболоник заявил в пятницу, что есть высокий риск прекращения подачи российского газа в ПМР.
Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
"В настоящий момент однозначно риски по обеспечению природным газом в Приднестровье следует оценивать как крайне высокие. Все необходимые решения по транзиту, регулярные решения, которые выносятся в обычном штатном режиме, к сожалению, время принятия этих решений уже истекло, когда делаются годовые квартальные контракты", - сказал Оболоник, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Он сообщил, что накануне приднестровская делегация была в Москве. По словам Оболоника, был проведен ряд встреч с уполномоченными представителями органов государственной власти Российской Федерации. "Безусловно, проблема все так же находится в фокусе особого внимания. Мы проработали возможный сценарий как осуществления поставок, так и способов решения этой проблемы. Безусловно, со стороны Приднестровья была доведена вся полная информация о тех событиях, которые могут являться следствием прекращения поставок газа, о гуманитарных и социальных проблемах населения, прежде всего, Приднестровья, которое потеряет доступ к природному газу", - отметил Оболоник.
Он также добавил, что в случае прекращения поставок газа в Приднестровье возникнут риски осуществления промышленной, сельскохозяйственной, экономической деятельности. По его словам, возможны проблемы и в обычных процессах жизнедеятельности, обеспечении продовольствием, отоплением в домах.
"Российская сторона достаточно плотно погрузилась в возможные сценарии развития событий. Безусловно, с особым вниманием отнеслась ко всей представленной нами информации, и можно уверенно сказать, что в настоящий момент вопрос прорабатывается", - подытожил Оболоник.
Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский на совещании в пятницу поручил продолжить переговоры с российской стороной по вопросу поставок газа в ПМР.
"Продолжить контакты с российской стороной по возможности поставки, конечно же, сюда газа, в Приднестровье. Продолжить контакты с молдавской стороной и с иными сторонами, кто принимает решение в части транзита газа на территории Приднестровья", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также отметил, что правительству и Верховному совету (парламенту) необходимо принимать все меры для резервов финансов, чтобы приобрести необходимые энергоресурсы для обеспечения жизнедеятельности непризнанной республики. По его словам, необходимо обеспечивать все социальные обязательства.
"На сегодняшний день на 100% неизвестно, будет газ, либо не будет. И исходя из того, что решение о транзите газа принимает множество сторон, ни одна, ни две, даже не три, до 31 декабря вопрос будет совершенно открытый. Поэтому тут надо тоже и гражданам понимать, что точно сказать, будет газ или не будет, практически невозможно вплоть до 31 декабря. С нашей стороны необходимо сделать все возможное для минимизации негативных последствий", - отметил Красносельский.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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