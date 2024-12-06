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Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии
Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии - 06.12.2024, ПРАЙМ
Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии. Это не соответствует действительности, заявили РИА Новости в ведомстве. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T16:52+0300
2024-12-06T16:52+0300
2024-12-06T16:52+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии. Это не соответствует действительности, заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее в пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил, что Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб. "Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии", — сказали в Россельхознадзоре.
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Экономика, Россельхознадзор, АБХАЗИЯ, РОССИЯ, мандарины
Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии
РСХН: информация о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии недостоверна
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии. Это не соответствует действительности, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил, что Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб.
"Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии", — сказали в Россельхознадзоре.
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