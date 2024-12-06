https://1prime.ru/20241206/rosselkhoznadzor-853396430.html

Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии - 06.12.2024, ПРАЙМ

Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии. Это не соответствует действительности, заявили РИА Новости в ведомстве. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T16:52+0300

2024-12-06T16:52+0300

2024-12-06T16:52+0300

экономика

россельхознадзор

абхазия

россия

мандарины

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии. Это не соответствует действительности, заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее в пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил, что Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб. "Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии", — сказали в Россельхознадзоре.

https://1prime.ru/20241203/abkhaziya-853294975.html

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россельхознадзор, абхазия, россия, мандарины