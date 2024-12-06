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Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии - 06.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241206/rosselkhoznadzor-853396430.html
Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии
Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии - 06.12.2024, ПРАЙМ
Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии. Это не соответствует действительности, заявили РИА Новости в ведомстве. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T16:52+0300
2024-12-06T16:52+0300
экономика
россельхознадзор
абхазия
россия
мандарины
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии. Это не соответствует действительности, заявили РИА Новости в ведомстве. Ранее в пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил, что Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб. "Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии", — сказали в Россельхознадзоре.
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россельхознадзор, абхазия, россия, мандарины
Экономика, Россельхознадзор, АБХАЗИЯ, РОССИЯ, мандарины
16:52 06.12.2024
 
Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

РСХН: информация о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии недостоверна

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссельхознадзор
Россельхознадзор - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии. Это не соответствует действительности, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил, что Россия запретила ввоз мандаринов из Абхазии, ссылаясь на решение санитарных служб.
"Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии", — сказали в Россельхознадзоре.
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