https://1prime.ru/20241206/rossiya-853392839.html

"Мастерство". В США высказались о вооружении России

"Мастерство". В США высказались о вооружении России - 06.12.2024, ПРАЙМ

"Мастерство". В США высказались о вооружении России

Россия обладает техническим превосходством в вооружениях, и ее наиболее эффективные системы могут использоваться в потенциальном прямом столкновении с НАТО,... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:44+0300

2024-12-06T15:44+0300

2024-12-06T15:44+0300

политика

россия

запад

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Россия обладает техническим превосходством в вооружениях, и ее наиболее эффективные системы могут использоваться в потенциальном прямом столкновении с НАТО, заявил в своем аккаунте в социальной сети Х американский эксперт по разведке Ли Слашер."Россия много раз демонстрировала свое техническое мастерство, в последний раз с "Орешником". Они потратили десятилетия на создание систем, которые используют асимметрию между нашими силами", - подчеркнул эксперт.По словам эксперта, среди наиболее сильных систем отмечаются РЭБ, ПВО и гиперзвуковое оружие. Эксперт также утверждает, что Россия создала самую современную РЭБ, чтобы противостоять НАТООн также полагает, что думать, будто американские ВВС смогут соперничать с Россией на уровне вооружения нереалистично и абсурдно.

https://1prime.ru/20241205/rossiya-853350770.html

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