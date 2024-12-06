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"Мастерство". В США высказались о вооружении России
"Мастерство". В США высказались о вооружении России - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Мастерство". В США высказались о вооружении России
Россия обладает техническим превосходством в вооружениях, и ее наиболее эффективные системы могут использоваться в потенциальном прямом столкновении с НАТО,... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:44+0300
2024-12-06T15:44+0300
2024-12-06T15:44+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Россия обладает техническим превосходством в вооружениях, и ее наиболее эффективные системы могут использоваться в потенциальном прямом столкновении с НАТО, заявил в своем аккаунте в социальной сети Х американский эксперт по разведке Ли Слашер."Россия много раз демонстрировала свое техническое мастерство, в последний раз с "Орешником". Они потратили десятилетия на создание систем, которые используют асимметрию между нашими силами", - подчеркнул эксперт.По словам эксперта, среди наиболее сильных систем отмечаются РЭБ, ПВО и гиперзвуковое оружие. Эксперт также утверждает, что Россия создала самую современную РЭБ, чтобы противостоять НАТООн также полагает, что думать, будто американские ВВС смогут соперничать с Россией на уровне вооружения нереалистично и абсурдно.
https://1prime.ru/20241205/rossiya-853350770.html
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россия, запад
"Мастерство". В США высказались о вооружении России
Слашер: Западу и США нечего противопоставить российскому вооружению
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ.
Россия обладает техническим превосходством в вооружениях, и ее наиболее эффективные системы могут использоваться в потенциальном прямом столкновении с НАТО, заявил
в своем аккаунте в социальной сети Х американский эксперт по разведке Ли Слашер.
"Россия много раз демонстрировала свое техническое мастерство, в последний раз с "Орешником". Они потратили десятилетия на создание систем, которые используют асимметрию между нашими силами", - подчеркнул эксперт.
По словам эксперта, среди наиболее сильных систем отмечаются РЭБ, ПВО и гиперзвуковое оружие. Эксперт также утверждает, что Россия создала самую современную РЭБ, чтобы противостоять НАТО
Он также полагает, что думать, будто американские ВВС смогут соперничать с Россией на уровне вооружения нереалистично и абсурдно.
"Переживет их обоих". На Западе высказались о будущем России