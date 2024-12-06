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"Сбер" не увидел пространства для существенного ослабления рубля

"Сбер" не увидел пространства для существенного ослабления рубля - 06.12.2024, ПРАЙМ

"Сбер" не увидел пространства для существенного ослабления рубля

Сбербанк не видит пространства для существенного ослабления рубля, в частности оценивая равновесный курс доллара в 100-105 рублей, заявил глава банка Герман... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T12:03+0300

2024-12-06T12:03+0300

2024-12-06T12:15+0300

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рубль

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк не видит пространства для существенного ослабления рубля, в частности оценивая равновесный курс доллара в 100-105 рублей, заявил глава банка Герман Греф."Сейчас мы не видим пока пространства для такого, существенного ослабления рубля. Мы посчитали равновесный курс, который должен быть сегодня с учетом инфляции. Это примерно - я раньше говорил, что на уровне 90-95, - сегодня это примерно 100-105, это тот коридор, который должен быть сегодня", - сказал он во время Дня инвестора.Греф также отметил, что на конец следующего года Сбербанк ожидает, что равновесный курс доллара будет в районе 112-115 рублей.

https://1prime.ru/20241205/rubl-853370700.html

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россия, сбербанк, рубль