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"Сбер" не увидел пространства для существенного ослабления рубля - 06.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241206/rubl-853381913.html
"Сбер" не увидел пространства для существенного ослабления рубля
"Сбер" не увидел пространства для существенного ослабления рубля - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Сбер" не увидел пространства для существенного ослабления рубля
Сбербанк не видит пространства для существенного ослабления рубля, в частности оценивая равновесный курс доллара в 100-105 рублей, заявил глава банка Герман... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T12:03+0300
2024-12-06T12:15+0300
экономика
россия
сбербанк
рубль
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк не видит пространства для существенного ослабления рубля, в частности оценивая равновесный курс доллара в 100-105 рублей, заявил глава банка Герман Греф."Сейчас мы не видим пока пространства для такого, существенного ослабления рубля. Мы посчитали равновесный курс, который должен быть сегодня с учетом инфляции. Это примерно - я раньше говорил, что на уровне 90-95, - сегодня это примерно 100-105, это тот коридор, который должен быть сегодня", - сказал он во время Дня инвестора.Греф также отметил, что на конец следующего года Сбербанк ожидает, что равновесный курс доллара будет в районе 112-115 рублей.
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россия, сбербанк, рубль
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, рубль
12:03 06.12.2024 (обновлено: 12:15 06.12.2024)
 
"Сбер" не увидел пространства для существенного ослабления рубля

Греф: Сбербанк не видит пространства для существенного ослабления рубля

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк не видит пространства для существенного ослабления рубля, в частности оценивая равновесный курс доллара в 100-105 рублей, заявил глава банка Герман Греф.
"Сейчас мы не видим пока пространства для такого, существенного ослабления рубля. Мы посчитали равновесный курс, который должен быть сегодня с учетом инфляции. Это примерно - я раньше говорил, что на уровне 90-95, - сегодня это примерно 100-105, это тот коридор, который должен быть сегодня", - сказал он во время Дня инвестора.
Греф также отметил, что на конец следующего года Сбербанк ожидает, что равновесный курс доллара будет в районе 112-115 рублей.
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