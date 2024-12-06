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Рост и надежды

Рост и надежды - 06.12.2024, ПРАЙМ

Рост и надежды

В четверг, 5 декабря, по итогам дня валютные пары закрылись в хорошем плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 3,91%, до 101,19 руб., евро/рубль - на 3,41%, до... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T08:47+0300

2024-12-06T08:47+0300

2024-12-06T08:47+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. В четверг, 5 декабря, по итогам дня валютные пары закрылись в хорошем плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 3,91%, до 101,19 руб., евро/рубль - на 3,41%, до 106,83 руб., юань/рубль - на 2,79%, до 13,93 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют на 5 декабря: доллар - 103,3837 руб., евро - 109,7802 руб. Рубль в последние дни демонстрирует тенденцию к укреплению и находит новую точку равновесия вблизи уровня 100 руб. Видимо, правительство и Центральный банк прилагают усилия по сдерживанию инфляции и стабилизации рубля, и это хорошо. У меня лично складывается впечатление, что идут скрытые процессы скрытые от глаза. Резкое падение доллара возможно, если импортеры прекратили закупать валюту, а экспортеры, наоборот, увеличили предложение на рынке. Отдельно стоит отметить Газпромбанк. Санкции против него существенно повлияли на валютные расчеты, но участники внешнеэкономической деятельности уже адаптируются и находят альтернативные пути взаиморасчетов. Страны ОПЕК+ приняли судьбоносное решение продлить добровольные ограничения до конца марта 2025 года, а действующие нефтяные квоты - до конца 2026 года, что свидетельствует о стремлении сохранить стабильность мирового энергетического рынка. Альянс, возглавляемый Саудовской Аравией, демонстрирует консолидированный подход к регулированию нефтедобычи, учитывая текущую геополитическую и экономическую ситуацию. Несмотря на текущее решение, существуют риски дальнейшего снижения цен на нефть из-за слабого мирового спроса, что делает позицию ОПЕК+ достаточно осторожной и выжидательной. Баррель Brent подешевел на 0,30%, до $72,09. Цена приблизилась к важному уровню $71,35. Есть риски падения цен ниже $70. Поскольку консолидация длится с сентября 2024 года, то в условиях геополитических рисков цена должна упасть ниже $67,50. Пара доллар/рубль снизилась до 100,60 руб. Пока преждевременно говорить о развороте нисходящего тренда по рублю. Центральный банк не планирует вмешиваться в текущую ситуацию, и текущих объемов недостаточно для возврата курса к заложенному в бюджет на 2024 год уровню 97 руб. за доллар. На локальный валютный рынок существенно влияют недавние санкции против финансового сектора, которые потребуют времени для адаптации и поиска новых финансовых механизмов. С технической точки зрения для рубля важен уровень 100,50 рублей за доллар. Если курс доллара опустится ниже этой отметки, можно будет говорить о принципиальном изменении тренда. Сопротивление остается на отметке 105,75 руб. Преодоление этой отметки может поставить рубль в сложное положение и потребует дополнительных стабилизационных мер от Центрального банка. Сегодня пятница, посмотрим на каком уровне закроется неделя. В центре внимания - отчет по рынку труда в США. Отчет важен для доллара и нефтяного рынка. Индекс Мосбиржи вырос на 1%, до 2510,83 п., индекс РТС - на 1,87%, до 765,08 п. Индекс IMOEX пытается сформировать модель "двойное дно" на четырехчасовом графике. Идея неплохая, но, по-моему, бесперспективная в условиях высоких ставок и ожиданий ее повышения до 23%. По-прежнему ожидаю обновление минимума и падения до 2350 п. При росте выше 2650 п. отменю сценарий на падение. Пара BTCUSDt снизилась на 1,67%, до 96945 против внутридневного минимума $90500 и максимума $104088. Коррекция составила 13%. Текущая котировка $97828 (отскок на 8%). В качестве холодного душа могла выступить новость от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ведомство продолжает судебное разбирательство против криптобиржи Binance, подав новый 81-страничный документ. Это происходит накануне планируемой смены руководства регулятора. SEC по-прежнему придерживается прежних аргументов, настаивая на том, что криптовалюты якобы не имеют внутренней ценности. При падении сработали стопы по длинным позициям и ликвидации. По данным Coinglass, было ликвидировано длинных позиций по биткоину на $419 млн, коротких - на $145 млн. Такие откаты - это нормальное явление, чтобы лодка потом не перевернулась во время нового ралли. После теста $100 тыс. нужна новая фаза накопления, чтобы совершить рывок до $130 тыс.Сегодня выходит важный отчет NFT, а 18 декабря состоится заседание ФРС США. Поэтому кто-то захочет пересидеть эти важные события вне рынка.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков