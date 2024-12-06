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Наконец сказаны слова, которые подтолкнули рынки вверх

Наконец сказаны слова, которые подтолкнули рынки вверх - 06.12.2024, ПРАЙМ

Наконец сказаны слова, которые подтолкнули рынки вверх

Индекс МосБиржи в четверг в первой половине дня опустился до многомесячных минимумов, но затем показал уверенное восстановление во второй половине дня, прибавив | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T09:10+0300

2024-12-06T09:10+0300

2024-12-06T11:03+0300

экономика

мнения аналитиков

рынок

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в четверг в первой половине дня опустился до многомесячных минимумов, но затем показал уверенное восстановление во второй половине дня, прибавив 1,01% по итогам торговой сессии. Индекс РТС повысился на 1,87% на фоне укрепления рубля.Банк России установил курс рубля на уровне 103,38 руб. за один доллар США и 14,13 за один китайский юань, в то время как на торгах ближайший фьючерс на доллар укрепился до 101,06 руб. за доллар (на 3,6%), а курс юаня — до 13,93 руб. (на 2,8%). Позитивной динамике индексов и укреплению рубля способствовали геополитические новости. Снижение нефтяных котировок и цен на другие сырьевые товары не сдержало всплеск оптимизма на рынке.Свою роль сыграла риторика российских властей на форуме ВТБ "Россия зовет!". Еще раз были подчеркнуты цели стратегии развития рынков до 2030 года, повышения капитализации российского рынка до 66% от ВВП в том числе за счет новых IPO. В этом контексте Минфин сообщил о подготовке к IPO семи компаний. Так же о планах провести IPO и разместить 2% акционерного капитала на Восточной бирже (бывшая товарная СПБ Биржа) заявил Сибур. Кроме того, президент России пожелал Банку России и правительству взаимодействовать для поиска способов снижения инфляции без нанесения вреда экономики. Несмотря на эти ремарки, котировки ОФЗ вчера показали небольшое снижение, индекс RGBI опустился на 0,1%.Кроме того, в четверг стало известно о решении технических проблем с платежами за газ и о новом национальном проекте правительства, который предусматривает экономику данных и цифровую трансформацию государства на 1,4 триллиона рублей, на этот раз в областях цифровизации работы правительства и искусственного интеллекта, что, возможно, благоприятно отразится на основных провайдерах технологичных решений и разработчиках ПО.В лидерах роста в четверг оказали акции Fixprice, показав рост на 29,6%. Компания заявила о намерении выплатить дивиденды за три года в суммарном размере 35,31 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 16% по текущим котировкам. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 12 декабря.Акционеры ЛУКОЙЛа на внеочередном собрании акционеров (ВОСА) утвердили промежуточные дивиденды в размере 514 руб. на одну акцию. Сегодня ВОСА по дивидендам проведут Северсталь, HeadHunter и ММЦБ, Сбербанк проведет День инвестора.

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Ованес Оганисян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ованес Оганисян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg

мнения аналитиков, рынок