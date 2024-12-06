Резкий разворот рынка у опасной черты

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера падал на минимумы года, и до дна 2024 г. в моменте ему не хватало лишь 0,5%. А потом в мировых СМИ появились новости о геополитических консультациях, и этого хватило для активизации покупателей бумаг. Участники рынка вновь понадеялись на стабилизацию отношений. Со минимума дня индекс взлетел на 4%, оборот высокий, а сегодня может быть скачок уже под 2550 п.Сильнее рынка — бумаги ритейлера Fix Price (+29,7%). В компании анонсировали высокие дивиденды — 35,3 руб., или 16% дивдоходности по текущему курсу, отсечка уже на 12 декабря. Долгосрочно оцениваем бумаги в 270 руб., или еще +22%.Слабее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,7%). Ранее они были самыми сильными из-за роста доллара, поскольку от курса зависит дивиденд, а вчера оказались в аутсайдерах из-за обвала инвалют. Все просто.Рубль вчера провел ударный день, ускорив восстановление. Юань в моменте рушился на 5%, курс был у 13,6, за неделю с панического пика это провал свыше 10%. Фьючерсы на доллар и евро оказались вблизи 100,6 и 106,3, что с 27 ноября тоже по -10%. Наши оценки быстрой стабилизации курса рубля полностью оправдались, технические цели коррекции в долларе и юане достигнуты.
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера падал на минимумы года, и до дна 2024 г. в моменте ему не хватало лишь 0,5%. А потом в мировых СМИ появились новости о геополитических консультациях, и этого хватило для активизации покупателей бумаг. Участники рынка вновь понадеялись на стабилизацию отношений. Со минимума дня индекс взлетел на 4%, оборот высокий, а сегодня может быть скачок уже под 2550 п.
Сильнее рынка — бумаги ритейлера Fix Price (+29,7%). В компании анонсировали высокие дивиденды — 35,3 руб., или 16% дивдоходности по текущему курсу, отсечка уже на 12 декабря. Долгосрочно оцениваем бумаги в 270 руб., или еще +22%.
Слабее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,7%). Ранее они были самыми сильными из-за роста доллара, поскольку от курса зависит дивиденд, а вчера оказались в аутсайдерах из-за обвала инвалют. Все просто.
Рубль вчера провел ударный день, ускорив восстановление. Юань в моменте рушился на 5%, курс был у 13,6, за неделю с панического пика это провал свыше 10%. Фьючерсы на доллар и евро оказались вблизи 100,6 и 106,3, что с 27 ноября тоже по -10%. Наши оценки быстрой стабилизации курса рубля полностью оправдались, технические цели коррекции в долларе и юане достигнуты.
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