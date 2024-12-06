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Резкий разворот рынка у опасной черты - 06.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241206/rynok-853377602.html
Резкий разворот рынка у опасной черты
Резкий разворот рынка у опасной черты - 06.12.2024, ПРАЙМ
Резкий разворот рынка у опасной черты
Индекс МосБиржи вчера падал на минимумы года, и до дна 2024 г. в моменте ему не хватало лишь 0,5%. А потом в мировых СМИ появились новости о геополитических... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:46+0300
2024-12-06T09:46+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера падал на минимумы года, и до дна 2024 г. в моменте ему не хватало лишь 0,5%. А потом в мировых СМИ появились новости о геополитических консультациях, и этого хватило для активизации покупателей бумаг. Участники рынка вновь понадеялись на стабилизацию отношений. Со минимума дня индекс взлетел на 4%, оборот высокий, а сегодня может быть скачок уже под 2550 п.Сильнее рынка — бумаги ритейлера Fix Price (+29,7%). В компании анонсировали высокие дивиденды — 35,3 руб., или 16% дивдоходности по текущему курсу, отсечка уже на 12 декабря. Долгосрочно оцениваем бумаги в 270 руб., или еще +22%.Слабее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,7%). Ранее они были самыми сильными из-за роста доллара, поскольку от курса зависит дивиденд, а вчера оказались в аутсайдерах из-за обвала инвалют. Все просто.Рубль вчера провел ударный день, ускорив восстановление. Юань в моменте рушился на 5%, курс был у 13,6, за неделю с панического пика это провал свыше 10%. Фьючерсы на доллар и евро оказались вблизи 100,6 и 106,3, что с 27 ноября тоже по -10%. Наши оценки быстрой стабилизации курса рубля полностью оправдались, технические цели коррекции в долларе и юане достигнуты.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:46 06.12.2024
 

Резкий разворот рынка у опасной черты

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера падал на минимумы года, и до дна 2024 г. в моменте ему не хватало лишь 0,5%. А потом в мировых СМИ появились новости о геополитических консультациях, и этого хватило для активизации покупателей бумаг. Участники рынка вновь понадеялись на стабилизацию отношений. Со минимума дня индекс взлетел на 4%, оборот высокий, а сегодня может быть скачок уже под 2550 п.
Сильнее рынка — бумаги ритейлера Fix Price (+29,7%). В компании анонсировали высокие дивиденды — 35,3 руб., или 16% дивдоходности по текущему курсу, отсечка уже на 12 декабря. Долгосрочно оцениваем бумаги в 270 руб., или еще +22%.
Слабее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,7%). Ранее они были самыми сильными из-за роста доллара, поскольку от курса зависит дивиденд, а вчера оказались в аутсайдерах из-за обвала инвалют. Все просто.
Рубль вчера провел ударный день, ускорив восстановление. Юань в моменте рушился на 5%, курс был у 13,6, за неделю с панического пика это провал свыше 10%. Фьючерсы на доллар и евро оказались вблизи 100,6 и 106,3, что с 27 ноября тоже по -10%. Наши оценки быстрой стабилизации курса рубля полностью оправдались, технические цели коррекции в долларе и юане достигнуты.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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