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Российский рынок акций начал торговый день ростом
Российский рынок акций начал торговый день ростом - 06.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций начал торговый день ростом
Российский рынок акций в начале торгов пятницы растет на 0,56%, следует из данных Московской биржи. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:05+0300
2024-12-06T10:05+0300
2024-12-06T10:07+0300
экономика
россия
рынок
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы растет на 0,56%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышается на 0,56%, до 2 524,86 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,93%, до 850,41 пункта.
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россия, рынок
Российский рынок акций начал торговый день ростом
Российский рынок акций на старте торгов растет на 0,95%
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы растет на 0,56%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышается на 0,56%, до 2 524,86 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,93%, до 850,41 пункта.