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В Минске анонсировали формирование общего рынка электроэнергии с Россией - 06.12.2024, ПРАЙМ
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В Минске анонсировали формирование общего рынка электроэнергии с Россией
В Минске анонсировали формирование общего рынка электроэнергии с Россией - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Минске анонсировали формирование общего рынка электроэнергии с Россией
Реализация первого этапа формирования объединенного рынка электроэнергии в Союзном государстве начнется в 2025 году, сообщил глава минэнерго Белоруссии Алексей... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T13:01+0300
2024-12-06T13:01+0300
энергетика
россия
белоруссия
электроэнергия
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Реализация первого этапа формирования объединенного рынка электроэнергии в Союзном государстве начнется в 2025 году, сообщил глава минэнерго Белоруссии Алексей Кушнаренко. "Первый этап начнет реализовываться в 2025 году. На данном этапе предполагается, что все отношения будут строиться через уполномоченных сетевых операторов, которые будут определены с белорусской и российской сторон", - сказал Кушнаренко журналистам в Минске, комментируя ожидаемое подписание на заседании Высшего госсовета Союзного государства договора о формировании объединенного рынка электроэнергии. Он рассказал, что правила работы такого рынка уже разработаны и проходят согласование. "Думаю, в первой половине следующего года они будут согласованы", - сказал министр. Говоря о подписываемом договоре, он отметил, что это - важный документ, который закладывает правовые основы для создания объединенного рынка электроэнергии. "Рынок будет формироваться поэтапно с учетом параллельной работы двух энергосистем с их технологическими и организационными особенностями. Рынок будет функционировать на основе правил. Главный принцип- равноправие и взаимная выгода. Подписание договора послужит повышению надежности эгнергоснабжения и энергетической безопасности Беларуси и России, Союзного государства в целом", - сказал Кушнаренко.
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россия, белоруссия, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, электроэнергия
13:01 06.12.2024
 
В Минске анонсировали формирование общего рынка электроэнергии с Россией

В Минске анонсировали формирование общего рынка электроэнергии с РФ в 2025 году

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Реализация первого этапа формирования объединенного рынка электроэнергии в Союзном государстве начнется в 2025 году, сообщил глава минэнерго Белоруссии Алексей Кушнаренко.
"Первый этап начнет реализовываться в 2025 году. На данном этапе предполагается, что все отношения будут строиться через уполномоченных сетевых операторов, которые будут определены с белорусской и российской сторон", - сказал Кушнаренко журналистам в Минске, комментируя ожидаемое подписание на заседании Высшего госсовета Союзного государства договора о формировании объединенного рынка электроэнергии.
Он рассказал, что правила работы такого рынка уже разработаны и проходят согласование. "Думаю, в первой половине следующего года они будут согласованы", - сказал министр.
Говоря о подписываемом договоре, он отметил, что это - важный документ, который закладывает правовые основы для создания объединенного рынка электроэнергии.
"Рынок будет формироваться поэтапно с учетом параллельной работы двух энергосистем с их технологическими и организационными особенностями. Рынок будет функционировать на основе правил. Главный принцип- равноправие и взаимная выгода. Подписание договора послужит повышению надежности эгнергоснабжения и энергетической безопасности Беларуси и России, Союзного государства в целом", - сказал Кушнаренко.
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