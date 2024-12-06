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Российский рынок акций продолжает оставаться в плюсе

Российский рынок акций продолжает оставаться в плюсе - 06.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает оставаться в плюсе

Российский рынок акций демонстрирует некоторый рост в течение почти всех основных торгов пятницы, следует из данных торгов. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T16:26+0300

2024-12-06T16:26+0300

2024-12-06T16:26+0300

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует некоторый рост в течение почти всех основных торгов пятницы, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.18 мск растёт на 0,77% до 2 530,05 пункта. "Российский рынок в пятницу открылся вверх и после кратковременной просадки совершил восходящее движение. Однако вскоре наши фондовые индикаторы сдали позиции, выйдя в небольшой минус. Правда, удалось удержаться от более глубокой просадки: в середине торгов произошел быстрый возврат к дневным вершинам", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Со вчерашнего дня возвращению спроса на российские акции способствовала информация иностранных СМИ, которая свидетельствует об очередном увеличении вероятности улучшения политической обстановки в мире, добавляет он. "Внешний фон для торгов в РФ складывается неплохой – на зарубежных площадках преобладает рост", - уточняет Зарина Саидова из ФГ "Финам". В лидерах роста стоимости - акции "Алросы" (+2,83%), "Татнефти" (обыкновенные акции дорожают на 2,05%, префы – на 1,86%), "Магнита" (+1,81%), банка "Санкт-Петербург" (+1,65%), "Ростелекома" (+1,63%). В лидерах снижения - акции "Русала" (-3,15%), "Котировки "Русала" движутся вслед за ценами на алюминий, которые снижаются", - отметил Владимир Чренов из Freedom Finance Global. Также сильно дешевеют акции "Сургутнефтегаза" (-2,45%), "Русснефти" (-1,76%), "Распадской" (-1,39%), "Самолета" (-1,27%), Московской биржи (-1,2%). "Многие воздерживаются от покупок акций или продают их, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Если же этого не произойдет, а в понедельник внешний фон будет не сильно плохим, скорее всего индекс Мосбиржи продолжит восстанавливаться с ближайшей целью в районе двухнедельной вершины 2600 пунктов", - заключает Бабин.

https://1prime.ru/20241206/mosbirzha-853395091.html

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россия, биржевые торги, индекс ртс, индекс мосбиржи