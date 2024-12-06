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Российский рынок акций смог закрепиться выше 2500 пунктов

Российский рынок акций смог закрепиться выше 2500 пунктов - 06.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций смог закрепиться выше 2500 пунктов

Российский рынок акций вырос вторую торговую сессию подряд, сумев закрепиться выше 2500 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T19:56+0300

2024-12-06T19:56+0300

2024-12-06T19:56+0300

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос вторую торговую сессию подряд, сумев закрепиться выше 2500 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,01%, до 2536,23 пункта, индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 3,15% - до 869,10 пункта, долларовый РТС - на 5,04%, до 803,62 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,62%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 6,13%, РТС – на 6,61%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ОПЯТЬ ПОДРОС Российский рынок акций вырос вторую сессию подряд. При этом индекс Мосбиржи закрепился выше ключевого уровня 2500 пунктов. "Индекс Мосбиржи завершал неделю в разнонаправленном ключе, покупатели вели борьбу за его удержание выше 2500 пунктов при не самой благоприятной конъюнктуре: цены на нефть немного снизились, а рубль продолжил активное укрепление. Фактор пятницы сегодня также мог сдерживать биржевых "быков". В западных СМИ начала муссироваться тема проведения политических консультаций в целях деэскалации украинского конфликта. И хотя этому нет каких-либо подтверждений, вера в геополитический прорыв улучшила настрой инвесторов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене префы "Транснефти" (+3,7%), бумаги "Алросы" (+3,1%), "Татнефти" (+2,7%), "Магнита" (+2,2%). Упали в цене префы "Сургутнефтегаза" (-2,6%), отреагировав на продолжившееся укрепление рубля. Также подешевели бумаги "Русала" (-2,4%), "Газпрома" (-1,4%), Мосбиржи (-1,3%). Стоимость нефти к 19.37 мск снижалась на 1,2% до 71,2 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы росли на 0,2-2%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 106 пунктов. ПРОГНОЗЫ Индекс Мосбиржи в ходе следующей недели при оптимистичном сценарии может попытаться закрепиться выше 2600 пунктов, в том числе благодаря дивидендным ожиданиям, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Индикатор РТС в конце дня протестировал 800 пунктов и может стремиться в район 900 пунктов в случае дальнейшего укрепления рубля", - сказала она. В отсутствии нового негатива, на предстоящей неделе борьба за удержание индекса Мосбиржи выше 2500 пунктов продолжится, и он способен подтянуться поближе к 2600 пунктам, рассчитывает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Прогноз на 9 декабря – 2500-2600 пунктов, резюмирует он.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс