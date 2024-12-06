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Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек

Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек - 06.12.2024, ПРАЙМ

Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек

Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек, за время действия специального налогового режима их доходы превысили 5,2 триллиона рублей, а... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T20:12+0300

2024-12-06T20:12+0300

2024-12-06T20:12+0300

экономика

россия

фнс россии

самозанятые

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек, за время действия специального налогового режима их доходы превысили 5,2 триллиона рублей, а начисленные налоги составили более 219 миллиардов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). "В России зарегистрировались более 12 млн самозанятых. За время действия специального налогового режима доходы самозанятых превысили 5,2 трлн руб., а начисленные налоги составили более 219 млрд руб", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество сформированных ими чеков - более трех миллиардов, а средний чек составляет 1 718 рублей. Половина самозанятых - это новые лица в правовом поле, которые ранее не декларировали доходы. Средний возраст самозанятого составляет 36 лет. Самому молодому - 14 лет, а самому возрастному - 84 года. Уточняется, что популярные виды деятельности среди самозанятых - это строительство, перевозка пассажиров, маркетинг и реклама, создание продукции собственного производства и сдача в аренду квартир. Самозанятые в возрасте от 14 до 17 лет часто оказывают услуги в области доставки (курьеры), маркетинга и рекламы, от 18 до 35 - в области маркетинга и рекламы, маникюра и педикюра, от 36 до 60 лет - в области строительства и перевозки пассажиров, а после 60 - в области аренды и строительства. Отмечается, что 40% от общего числа самозанятых - женщины, а 60% - мужчины. При этом первые в основном трудятся в области индустрии красоты, маркетинга и рекламы, а вторые нередко оказывают услуги в области строительства и перевозки пассажиров, отметили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фнс россии, самозанятые