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Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек - 06.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241206/samozanyatye-853404249.html
Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек
Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек - 06.12.2024, ПРАЙМ
Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек
Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек, за время действия специального налогового режима их доходы превысили 5,2 триллиона рублей, а... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T20:12+0300
2024-12-06T20:12+0300
экономика
россия
фнс россии
самозанятые
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек, за время действия специального налогового режима их доходы превысили 5,2 триллиона рублей, а начисленные налоги составили более 219 миллиардов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). "В России зарегистрировались более 12 млн самозанятых. За время действия специального налогового режима доходы самозанятых превысили 5,2 трлн руб., а начисленные налоги составили более 219 млрд руб", - говорится в сообщении. Отмечается, что количество сформированных ими чеков - более трех миллиардов, а средний чек составляет 1 718 рублей. Половина самозанятых - это новые лица в правовом поле, которые ранее не декларировали доходы. Средний возраст самозанятого составляет 36 лет. Самому молодому - 14 лет, а самому возрастному - 84 года. Уточняется, что популярные виды деятельности среди самозанятых - это строительство, перевозка пассажиров, маркетинг и реклама, создание продукции собственного производства и сдача в аренду квартир. Самозанятые в возрасте от 14 до 17 лет часто оказывают услуги в области доставки (курьеры), маркетинга и рекламы, от 18 до 35 - в области маркетинга и рекламы, маникюра и педикюра, от 36 до 60 лет - в области строительства и перевозки пассажиров, а после 60 - в области аренды и строительства. Отмечается, что 40% от общего числа самозанятых - женщины, а 60% - мужчины. При этом первые в основном трудятся в области индустрии красоты, маркетинга и рекламы, а вторые нередко оказывают услуги в области строительства и перевозки пассажиров, отметили в ведомстве.
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россия, фнс россии, самозанятые
Экономика, РОССИЯ, ФНС России, самозанятые
20:12 06.12.2024
 
Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек

ФНС: в России зарегистрировались более 12 миллионов самозанятых

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк" Производство дизайнерских масок
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© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек, за время действия специального налогового режима их доходы превысили 5,2 триллиона рублей, а начисленные налоги составили более 219 миллиардов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС).
"В России зарегистрировались более 12 млн самозанятых. За время действия специального налогового режима доходы самозанятых превысили 5,2 трлн руб., а начисленные налоги составили более 219 млрд руб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество сформированных ими чеков - более трех миллиардов, а средний чек составляет 1 718 рублей. Половина самозанятых - это новые лица в правовом поле, которые ранее не декларировали доходы. Средний возраст самозанятого составляет 36 лет. Самому молодому - 14 лет, а самому возрастному - 84 года.
Уточняется, что популярные виды деятельности среди самозанятых - это строительство, перевозка пассажиров, маркетинг и реклама, создание продукции собственного производства и сдача в аренду квартир.
Самозанятые в возрасте от 14 до 17 лет часто оказывают услуги в области доставки (курьеры), маркетинга и рекламы, от 18 до 35 - в области маркетинга и рекламы, маникюра и педикюра, от 36 до 60 лет - в области строительства и перевозки пассажиров, а после 60 - в области аренды и строительства. Отмечается, что 40% от общего числа самозанятых - женщины, а 60% - мужчины. При этом первые в основном трудятся в области индустрии красоты, маркетинга и рекламы, а вторые нередко оказывают услуги в области строительства и перевозки пассажиров, отметили в ведомстве.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
ФНС предупредила о рисках при налоговой оптимизации за счет самозанятых
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