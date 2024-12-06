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Проблем с расчетами между Россией и Китаем нет, заявил Титов
Проблем с расчетами между Россией и Китаем нет, заявил Титов - 06.12.2024, ПРАЙМ
Проблем с расчетами между Россией и Китаем нет, заявил Титов
Проблем с расчетами между Россией и Китаем нет, никакие западные санкции уже не могут вмешаться в этот процесс, заявил специальный представитель президента... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T09:30+0300
2024-12-06T09:30+0300
2024-12-06T09:30+0300
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ПЕКИН, 6 дек - ПРАЙМ. Проблем с расчетами между Россией и Китаем нет, никакие западные санкции уже не могут вмешаться в этот процесс, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Из всех проблем, связанных с расчетами, того, что было еще недавно, что вообще невозможно было рассчитываться, сегодня осталась одна проблема - это стало чуть дороже. Потому что сегодня нет проблем с расчетами с Китаем, и уже никакие санкции со стороны западных стран не могут вмешаться в этот процесс", - сказал Титов журналистам в Пекине. По его словам, эти расчеты никак уже не зависят ни от SWIFT, ни от других финансовых систем США. Титов с 3 по 6 декабря находится с деловым визитом в Китае.
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Проблем с расчетами между Россией и Китаем нет, заявил Титов
Титов: западные санкции уже не могут вмешаться в процесс расчетов между РФ и КНР
ПЕКИН, 6 дек - ПРАЙМ. Проблем с расчетами между Россией и Китаем нет, никакие западные санкции уже не могут вмешаться в этот процесс, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Из всех проблем, связанных с расчетами, того, что было еще недавно, что вообще невозможно было рассчитываться, сегодня осталась одна проблема - это стало чуть дороже. Потому что сегодня нет проблем с расчетами с Китаем, и уже никакие санкции со стороны западных стран не могут вмешаться в этот процесс", - сказал Титов журналистам в Пекине.
По его словам, эти расчеты никак уже не зависят ни от SWIFT, ни от других финансовых систем США.
Титов с 3 по 6 декабря находится с деловым визитом в Китае.
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