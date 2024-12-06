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В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций, пишут СМИ - 06.12.2024, ПРАЙМ
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В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций, пишут СМИ
В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций, пишут СМИ - 06.12.2024, ПРАЙМ
В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций, пишут СМИ
В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций в пятницу из-за несогласия представителей Латвии и Литвы с продлением действий юридических... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T22:39+0300
2024-12-06T22:39+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций в пятницу из-за несогласия представителей Латвии и Литвы с продлением действий юридических оговорок, которые позволяют западным компаниям продолжать работу в России, несмотря на ограничительные меры. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники. Ранее оно сообщало, что в пятницу послы стран ЕС попытаются согласовать 15-й пакет санкций против РФ. Дипломаты надеются добиться окончательного одобрения до конца года. "Переговорщики ЕС в пятницу не смогли окончательно согласовать новые ограничения на компании и нефтяные танкеры... Задержка произошла после того, как две страны ЕС, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет (санкций — ред.), потому что он также продлевал действие меры, позволяющей западным фирмам продолжать работать в России несмотря на санкции", — сказано в публикации со ссылкой на трех европейских дипломатов. Также отмечается, что действие продлевалось уже трижды с декабря 2022 года. Из черновика документа следует, что в рамках нового пакета также планируется увеличить до 75 число танкеров, против которых вводятся ограничительные меры. Ранее СМИ сообщали, что новый пакет может быть принят Брюсселем до конца текущего года. В него могут включить меры против более чем 45 российских нефтяных танкеров. под санкции также могут попасть более 50 физлиц и около 30 организаций. СМИ также указывали, что в рамках очередного пакета санкций планируется ввести ограничения в основном против российских военных производителей, а также против ряда фирм из Китая, которые якобы снабжают их некоторыми деталями для производства дронов. Санкции могут ввести и в отношении российских компаний, специализирующихся на транспортировке нефти, а также в отношении военных и руководителей организаций. Кроме того, ЕС предлагает ввести ограничения против организаций, которые якобы помогают России получать военные технологии. Они находятся в Сербии, Иране, Индии, Таиланде и ОАЭ. Наконец, предлагается ввести санкции против военных чиновников из КНДР, которые якобы причастны к отправке на территорию России своих военных. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ес, санкции против рф, латвия, литва
Политика, ЕС, санкции против РФ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА
22:39 06.12.2024
 
В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций, пишут СМИ

Politico: в ЕС не согласовали новый пакет санкций против РФ из-за Латвии и Литвы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского Совета в Брюсселе
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций в пятницу из-за несогласия представителей Латвии и Литвы с продлением действий юридических оговорок, которые позволяют западным компаниям продолжать работу в России, несмотря на ограничительные меры. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее оно сообщало, что в пятницу послы стран ЕС попытаются согласовать 15-й пакет санкций против РФ. Дипломаты надеются добиться окончательного одобрения до конца года.
"Переговорщики ЕС в пятницу не смогли окончательно согласовать новые ограничения на компании и нефтяные танкеры... Задержка произошла после того, как две страны ЕС, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет (санкций — ред.), потому что он также продлевал действие меры, позволяющей западным фирмам продолжать работать в России несмотря на санкции", — сказано в публикации со ссылкой на трех европейских дипломатов.
Также отмечается, что действие продлевалось уже трижды с декабря 2022 года.
Из черновика документа следует, что в рамках нового пакета также планируется увеличить до 75 число танкеров, против которых вводятся ограничительные меры.
Ранее СМИ сообщали, что новый пакет может быть принят Брюсселем до конца текущего года. В него могут включить меры против более чем 45 российских нефтяных танкеров. под санкции также могут попасть более 50 физлиц и около 30 организаций.
СМИ также указывали, что в рамках очередного пакета санкций планируется ввести ограничения в основном против российских военных производителей, а также против ряда фирм из Китая, которые якобы снабжают их некоторыми деталями для производства дронов. Санкции могут ввести и в отношении российских компаний, специализирующихся на транспортировке нефти, а также в отношении военных и руководителей организаций.
Кроме того, ЕС предлагает ввести ограничения против организаций, которые якобы помогают России получать военные технологии. Они находятся в Сербии, Иране, Индии, Таиланде и ОАЭ. Наконец, предлагается ввести санкции против военных чиновников из КНДР, которые якобы причастны к отправке на территорию России своих военных.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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