https://1prime.ru/20241206/sanktsii-853406187.html

В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций, пишут СМИ

В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций, пишут СМИ - 06.12.2024, ПРАЙМ

В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций, пишут СМИ

В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций в пятницу из-за несогласия представителей Латвии и Литвы с продлением действий юридических... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T22:39+0300

2024-12-06T22:39+0300

2024-12-06T22:39+0300

политика

ес

санкции против рф

латвия

литва

https://cdnn.1prime.ru/img/82728/52/827285239_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_f43dc7d4cac7c5fe746eaefbac43483d.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. В ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций в пятницу из-за несогласия представителей Латвии и Литвы с продлением действий юридических оговорок, которые позволяют западным компаниям продолжать работу в России, несмотря на ограничительные меры. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники. Ранее оно сообщало, что в пятницу послы стран ЕС попытаются согласовать 15-й пакет санкций против РФ. Дипломаты надеются добиться окончательного одобрения до конца года. "Переговорщики ЕС в пятницу не смогли окончательно согласовать новые ограничения на компании и нефтяные танкеры... Задержка произошла после того, как две страны ЕС, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет (санкций — ред.), потому что он также продлевал действие меры, позволяющей западным фирмам продолжать работать в России несмотря на санкции", — сказано в публикации со ссылкой на трех европейских дипломатов. Также отмечается, что действие продлевалось уже трижды с декабря 2022 года. Из черновика документа следует, что в рамках нового пакета также планируется увеличить до 75 число танкеров, против которых вводятся ограничительные меры. Ранее СМИ сообщали, что новый пакет может быть принят Брюсселем до конца текущего года. В него могут включить меры против более чем 45 российских нефтяных танкеров. под санкции также могут попасть более 50 физлиц и около 30 организаций. СМИ также указывали, что в рамках очередного пакета санкций планируется ввести ограничения в основном против российских военных производителей, а также против ряда фирм из Китая, которые якобы снабжают их некоторыми деталями для производства дронов. Санкции могут ввести и в отношении российских компаний, специализирующихся на транспортировке нефти, а также в отношении военных и руководителей организаций. Кроме того, ЕС предлагает ввести ограничения против организаций, которые якобы помогают России получать военные технологии. Они находятся в Сербии, Иране, Индии, Таиланде и ОАЭ. Наконец, предлагается ввести санкции против военных чиновников из КНДР, которые якобы причастны к отправке на территорию России своих военных. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20241206/siyyarto-853404859.html

латвия

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, санкции против рф, латвия, литва