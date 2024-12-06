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Греф предупредил об опасности стагфляции в экономике Росси

Греф предупредил об опасности стагфляции в экономике Росси - 06.12.2024, ПРАЙМ

Греф предупредил об опасности стагфляции в экономике Росси

Сбербанк видит существенные сигналы замедления экономики, в частности в секторе жилищного строительства, при этом есть опасность стагфляции, заявил глава банка... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T12:34+0300

2024-12-06T12:34+0300

2024-12-06T12:34+0300

экономика

россия

сбербанк

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк видит существенные сигналы замедления экономики, в частности в секторе жилищного строительства, при этом есть опасность стагфляции, заявил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора. "Мы видим сейчас существенные сигналы замедления экономики, в частности строительства жилья и инвестиций. Все перегретые рынки, как Москва, Краснодар, Санкт-Петербург (Московская область в меньшей степени пока) - падение инвестиций, ввода жилья, но все остальные рынки, мы видим резкое давление на темпы ввода и объем инвестиций. Рынок реагирует адекватно", - сказал он. "Здесь самое главное, … президент сказал об этом, чтобы не только правительство, но и Центральный банк отвечал за то, чтобы не перегнуть ситуацию, потом возвращать все это на рельсы экономического роста будет значительно тяжелее, и есть, конечно, опасности стагфляции в том числе. Поэтому здесь мастерство нашей финансово-экономической команды, чтобы вовремя донастроить механизм… Мы с Центральным банком находимся в полном контакте. Они внимательно следят за качеством и нашего портфеля, и тем, что дают наши предиктивные модели", - также отметил Греф. В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что риска стагфляции при текущей денежно-кредитной политике Центрального банка в России нет. Глава Центробанка подчеркнула, что стагфляция - это длительный, в течение нескольких лет, период низких темпов экономического роста в сочетании с высокой инфляцией.

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россия, сбербанк