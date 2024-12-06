https://1prime.ru/20241206/sber-853383842.html
Греф предупредил об опасности стагфляции в экономике Росси
Греф предупредил об опасности стагфляции в экономике Росси - 06.12.2024, ПРАЙМ
Греф предупредил об опасности стагфляции в экономике Росси
Сбербанк видит существенные сигналы замедления экономики, в частности в секторе жилищного строительства, при этом есть опасность стагфляции, заявил глава банка... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T12:34+0300
2024-12-06T12:34+0300
2024-12-06T12:34+0300
экономика
россия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83083/50/830835029_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_227875ae4f1ec421c41f02d20c0038f1.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк видит существенные сигналы замедления экономики, в частности в секторе жилищного строительства, при этом есть опасность стагфляции, заявил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора. "Мы видим сейчас существенные сигналы замедления экономики, в частности строительства жилья и инвестиций. Все перегретые рынки, как Москва, Краснодар, Санкт-Петербург (Московская область в меньшей степени пока) - падение инвестиций, ввода жилья, но все остальные рынки, мы видим резкое давление на темпы ввода и объем инвестиций. Рынок реагирует адекватно", - сказал он. "Здесь самое главное, … президент сказал об этом, чтобы не только правительство, но и Центральный банк отвечал за то, чтобы не перегнуть ситуацию, потом возвращать все это на рельсы экономического роста будет значительно тяжелее, и есть, конечно, опасности стагфляции в том числе. Поэтому здесь мастерство нашей финансово-экономической команды, чтобы вовремя донастроить механизм… Мы с Центральным банком находимся в полном контакте. Они внимательно следят за качеством и нашего портфеля, и тем, что дают наши предиктивные модели", - также отметил Греф. В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что риска стагфляции при текущей денежно-кредитной политике Центрального банка в России нет. Глава Центробанка подчеркнула, что стагфляция - это длительный, в течение нескольких лет, период низких темпов экономического роста в сочетании с высокой инфляцией.
https://1prime.ru/20241206/gref-853379095.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83083/50/830835029_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6c6bf13832a05b78c4fc099c55cd9928.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
Греф предупредил об опасности стагфляции в экономике Росси
Греф: "Сбер" видит сигналы замедления экономики РФ, есть опасность стагфляции
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк видит существенные сигналы замедления экономики, в частности в секторе жилищного строительства, при этом есть опасность стагфляции, заявил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора.
"Мы видим сейчас существенные сигналы замедления экономики, в частности строительства жилья и инвестиций. Все перегретые рынки, как Москва, Краснодар, Санкт-Петербург (Московская область в меньшей степени пока) - падение инвестиций, ввода жилья, но все остальные рынки, мы видим резкое давление на темпы ввода и объем инвестиций. Рынок реагирует адекватно", - сказал он.
"Здесь самое главное, … президент сказал об этом, чтобы не только правительство, но и Центральный банк отвечал за то, чтобы не перегнуть ситуацию, потом возвращать все это на рельсы экономического роста будет значительно тяжелее, и есть, конечно, опасности стагфляции в том числе. Поэтому здесь мастерство нашей финансово-экономической команды, чтобы вовремя донастроить механизм… Мы с Центральным банком находимся в полном контакте. Они внимательно следят за качеством и нашего портфеля, и тем, что дают наши предиктивные модели", - также отметил Греф.
В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что риска стагфляции при текущей денежно-кредитной политике Центрального банка в России нет. Глава Центробанка подчеркнула, что стагфляция - это длительный, в течение нескольких лет, период низких темпов экономического роста в сочетании с высокой инфляцией.
Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ