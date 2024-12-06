https://1prime.ru/20241206/sberezheniya-853385028.html
Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян
Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян - 06.12.2024, ПРАЙМ
Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян
Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T12:58+0300
2024-12-06T12:58+0300
2024-12-06T14:12+0300
экономика
россия
сбережения
герман греф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818334_0:0:2291:1288_1920x0_80_0_0_464153e1af09514ec3c0a80d0412e2b5.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора."Мы видим исторически самые низкие запасы "матрасных" денег. Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать, потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать эти ресурсы и людям зарабатывать. … Мы оцениваем за последние полгода сокращение "матрасно-подушечных" денег примерно на 20%", - сказал Греф.При этом он отметил, что это является рациональным поведением людей. "Рациональность у людей достаточно высокая… Между подушкой и депозитом разница 29%, сразу треть", - добавил он.Ранее в декабре зампред правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что доля наличных средств россиян в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, достигла минимума за последние шесть лет и на текущий момент составляет порядка 15%. По оценке банка, россияне в наличной форме хранят примерно 15,9 триллиона рублей и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте.По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла исторического рекорда в 21,56% годовых.
https://1prime.ru/20241129/sberezheniya-853186725.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818334_159:0:2114:1466_1920x0_80_0_0_b019e7cd6209d8c81e436a8345162f65.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбережения, герман греф
Экономика, РОССИЯ, сбережения, Герман Греф
Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян
Греф: объем сбережений "под подушкой" у россиян сократился на 20%
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора.
"Мы видим исторически самые низкие запасы "матрасных" денег. Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать, потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать эти ресурсы и людям зарабатывать. … Мы оцениваем за последние полгода сокращение "матрасно-подушечных" денег примерно на 20%", - сказал Греф.
При этом он отметил, что это является рациональным поведением людей. "Рациональность у людей достаточно высокая… Между подушкой и депозитом разница 29%, сразу треть", - добавил он.
Ранее в декабре зампред правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что доля наличных средств россиян в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, достигла минимума за последние шесть лет и на текущий момент составляет порядка 15%. По оценке банка, россияне в наличной форме хранят примерно 15,9 триллиона рублей и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте.
По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла исторического рекорда в 21,56% годовых.
ВТБ: сбережения физлиц в банках в РФ вырастут до 50 триллионов рублей