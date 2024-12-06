https://1prime.ru/20241206/sberezheniya-853385028.html

Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян

Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян - 06.12.2024, ПРАЙМ

Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян

Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T12:58+0300

2024-12-06T12:58+0300

2024-12-06T14:12+0300

экономика

россия

сбережения

герман греф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818334_0:0:2291:1288_1920x0_80_0_0_464153e1af09514ec3c0a80d0412e2b5.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора."Мы видим исторически самые низкие запасы "матрасных" денег. Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать, потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать эти ресурсы и людям зарабатывать. … Мы оцениваем за последние полгода сокращение "матрасно-подушечных" денег примерно на 20%", - сказал Греф.При этом он отметил, что это является рациональным поведением людей. "Рациональность у людей достаточно высокая… Между подушкой и депозитом разница 29%, сразу треть", - добавил он.Ранее в декабре зампред правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что доля наличных средств россиян в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, достигла минимума за последние шесть лет и на текущий момент составляет порядка 15%. По оценке банка, россияне в наличной форме хранят примерно 15,9 триллиона рублей и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте.По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла исторического рекорда в 21,56% годовых.

https://1prime.ru/20241129/sberezheniya-853186725.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбережения, герман греф