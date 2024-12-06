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Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян - 06.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян
Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян - 06.12.2024, ПРАЙМ
Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян
Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T12:58+0300
2024-12-06T14:12+0300
экономика
россия
сбережения
герман греф
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора."Мы видим исторически самые низкие запасы "матрасных" денег. Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать, потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать эти ресурсы и людям зарабатывать. … Мы оцениваем за последние полгода сокращение "матрасно-подушечных" денег примерно на 20%", - сказал Греф.При этом он отметил, что это является рациональным поведением людей. "Рациональность у людей достаточно высокая… Между подушкой и депозитом разница 29%, сразу треть", - добавил он.Ранее в декабре зампред правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что доля наличных средств россиян в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, достигла минимума за последние шесть лет и на текущий момент составляет порядка 15%. По оценке банка, россияне в наличной форме хранят примерно 15,9 триллиона рублей и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте.По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла исторического рекорда в 21,56% годовых.
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россия, сбережения, герман греф
Экономика, РОССИЯ, сбережения, Герман Греф
12:58 06.12.2024 (обновлено: 14:12 06.12.2024)
 
Греф отметил сокращение объема сбережений "под подушкой" у россиян

Греф: объем сбережений "под подушкой" у россиян сократился на 20%

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОткрытие головного офиса Сбербанка в Симферополе
Открытие головного офиса Сбербанка в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Объем сбережений россиян "под подушкой" сократился за последние полгода на 20%, сказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая в ходе Дня инвестора.
"Мы видим исторически самые низкие запасы "матрасных" денег. Люди вытаскивают деньги из подушек и матрасов, все несут на депозиты, что не может не радовать, потому что это, конечно, позволит экономике активнее использовать эти ресурсы и людям зарабатывать. … Мы оцениваем за последние полгода сокращение "матрасно-подушечных" денег примерно на 20%", - сказал Греф.
При этом он отметил, что это является рациональным поведением людей. "Рациональность у людей достаточно высокая… Между подушкой и депозитом разница 29%, сразу треть", - добавил он.
Ранее в декабре зампред правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что доля наличных средств россиян в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, достигла минимума за последние шесть лет и на текущий момент составляет порядка 15%. По оценке банка, россияне в наличной форме хранят примерно 15,9 триллиона рублей и около 94 миллиардов иностранной валюты в долларовом эквиваленте.
По последним данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады ноября выросла на 0,65 процентного пункта и достигла исторического рекорда в 21,56% годовых.
Отделение банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
ВТБ: сбережения физлиц в банках в РФ вырастут до 50 триллионов рублей
29 ноября, 09:12
 
ЭкономикаРОССИЯсбереженияГерман Греф
 
 
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