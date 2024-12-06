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Квота на импорт семян не выбрана, заявили в Минсельхозе
Квота на импорт семян не выбрана, заявили в Минсельхозе - 06.12.2024, ПРАЙМ
Квота на импорт семян не выбрана, заявили в Минсельхозе
Квота на импорт в Россию семян не выбрана ни по одной из культур, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T20:24+0300
2024-12-06T20:24+0300
2024-12-06T20:25+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Квота на импорт в Россию семян не выбрана ни по одной из культур, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. Правительство РФ в январе установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в общем объеме 33,1 тысячи тонн до конца 2024 года. "Это мера введена только в отношении поставок из недружественных стран. Ни по одной из позиций квота не была выбрана полностью", - говорится в сообщении. Отмечается, что в текущем году значительно растет применение отечественных семян, в том числе подсолнечника и сои. Повышается уровень самообеспеченности по семенам сахарной свеклы, которые раньше практически полностью импортировали. Отмечается, что для выполнения задач по увеличению производства и экспорта АПК в следующем году начнется реализация нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он охватит развитие селекции и генетики, биотехнологий, производства ветпрепаратов, сельхозтехники и оборудования, а также кадровое обеспечение отрасли.
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россия, сельское хозяйство, минсельхоз, импорт, семена
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, Минсельхоз, импорт, семена
Квота на импорт семян не выбрана, заявили в Минсельхозе
Минсельхоз: квота на импорт в Россию семян не выбрана ни по одной из культур
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Квота на импорт в Россию семян не выбрана ни по одной из культур, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
Правительство РФ в январе установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в общем объеме 33,1 тысячи тонн до конца 2024 года.
"Это мера введена только в отношении поставок из недружественных стран. Ни по одной из позиций квота не была выбрана полностью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в текущем году значительно растет применение отечественных семян, в том числе подсолнечника и сои. Повышается уровень самообеспеченности по семенам сахарной свеклы, которые раньше практически полностью импортировали.
Отмечается, что для выполнения задач по увеличению производства и экспорта АПК в следующем году начнется реализация нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он охватит развитие селекции и генетики, биотехнологий, производства ветпрепаратов, сельхозтехники и оборудования, а также кадровое обеспечение отрасли.
Минсельхоз рассказал о работе над концепцией зерновой биржи БРИКС