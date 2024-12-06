https://1prime.ru/20241206/sevmorput-853391289.html

Минск видит перспективы использования Севморпути для своего экспорта

Минск видит перспективы использования Севморпути для своего экспорта - 06.12.2024, ПРАЙМ

Минск видит перспективы использования Севморпути для своего экспорта

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил перспективу использования Северного морского пути для доставки белорусских экспортных грузов. Об этом белорусский... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:23+0300

2024-12-06T15:23+0300

2024-12-06T15:23+0300

экономика

россия

белоруссия

севморпуть

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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил перспективу использования Северного морского пути для доставки белорусских экспортных грузов. Об этом белорусский лидер заявил в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства."Белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду, решило нашу задачу по организации логистики экспорта и дало существенную прибавку российским компаниям. Но незадействованных резервов пока много. На очереди реализация проекта по Северному морскому пути", - подчеркнул белорусский лидер.Президент также подчеркнул, что достижение сотрудничества и реализация потенциала стало возможным благодаря подписанию Союзного договора с Россией.Лукашенко также отметил, что двусторонние отношения между Белоруссией и Россией основаны на общих языке, культуре и истории.

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россия, белоруссия, севморпуть