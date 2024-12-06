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Минск видит перспективы использования Севморпути для своего экспорта - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Минск видит перспективы использования Севморпути для своего экспорта
Минск видит перспективы использования Севморпути для своего экспорта - 06.12.2024, ПРАЙМ
Минск видит перспективы использования Севморпути для своего экспорта
Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил перспективу использования Северного морского пути для доставки белорусских экспортных грузов. Об этом белорусский... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:23+0300
2024-12-06T15:23+0300
экономика
россия
белоруссия
севморпуть
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил перспективу использования Северного морского пути для доставки белорусских экспортных грузов. Об этом белорусский лидер заявил в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства."Белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду, решило нашу задачу по организации логистики экспорта и дало существенную прибавку российским компаниям. Но незадействованных резервов пока много. На очереди реализация проекта по Северному морскому пути", - подчеркнул белорусский лидер.Президент также подчеркнул, что достижение сотрудничества и реализация потенциала стало возможным благодаря подписанию Союзного договора с Россией.Лукашенко также отметил, что двусторонние отношения между Белоруссией и Россией основаны на общих языке, культуре и истории.
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россия, белоруссия, севморпуть
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Севморпуть
15:23 06.12.2024
 
Минск видит перспективы использования Севморпути для своего экспорта

Лукашенко: Минск видит перспективы использования Севморпути для своего экспорта

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСтроительство морского порта "Лавна" в Мурманской области
Строительство морского порта Лавна в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил перспективу использования Северного морского пути для доставки белорусских экспортных грузов. Об этом белорусский лидер заявил в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства.
"Белорусские экспортные грузы пошли через российские порты, что принесло взаимную выгоду, решило нашу задачу по организации логистики экспорта и дало существенную прибавку российским компаниям. Но незадействованных резервов пока много. На очереди реализация проекта по Северному морскому пути", - подчеркнул белорусский лидер.
Президент также подчеркнул, что достижение сотрудничества и реализация потенциала стало возможным благодаря подписанию Союзного договора с Россией.
Лукашенко также отметил, что двусторонние отношения между Белоруссией и Россией основаны на общих языке, культуре и истории.
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ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯСевморпуть
 
 
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