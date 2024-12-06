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Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи
Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи
Президент России Владимир Путин поручил создать федеральную информационную систему "Правовая помощь". | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T20:00+0300
2024-12-06T20:00+0300
россия
владимир путин
поручение путина
оказание бесплатной юридической помощи
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил создать федеральную информационную систему "Правовая помощь". Он утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 30 октября 2024 года. Согласно сообщению на сайте Кремля, Минюсту поручили совместно с Минцифры обеспечить создание федеральной государственной информационной системы "Правовая помощь", предусмотрев ее взаимодействие с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также подключение к ней участников государственной системы бесплатной юридической помощи во всех субъектах РФ. Доклад по данному вопросу необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственными назначены министр юстиции РФ Константин Чуйченко и глава министерства цифрового развития Максут Шадаев. Также по итогам совещания было рекомендовано исполнительным органам субъектов РФ, в которых не созданы государственные юридические бюро, принять меры по их созданию. Доклад ожидается до 1 октября 2025 года.
https://1prime.ru/20241205/putin-853363482.html
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россия, владимир путин, поручение путина, оказание бесплатной юридической помощи
РОССИЯ, Владимир Путин, поручение Путина, оказание бесплатной юридической помощи
20:00 06.12.2024
 
Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи

Путин поручил создать информационную систему "Правовая помощь" для юрпомощи

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил создать федеральную информационную систему "Правовая помощь".
Он утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 30 октября 2024 года.
Согласно сообщению на сайте Кремля, Минюсту поручили совместно с Минцифры обеспечить создание федеральной государственной информационной системы "Правовая помощь", предусмотрев ее взаимодействие с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также подключение к ней участников государственной системы бесплатной юридической помощи во всех субъектах РФ.
Доклад по данному вопросу необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственными назначены министр юстиции РФ Константин Чуйченко и глава министерства цифрового развития Максут Шадаев.
Также по итогам совещания было рекомендовано исполнительным органам субъектов РФ, в которых не созданы государственные юридические бюро, принять меры по их созданию. Доклад ожидается до 1 октября 2025 года.
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РОССИЯВладимир Путинпоручение Путинаоказание бесплатной юридической помощи
 
 
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