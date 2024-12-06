https://1prime.ru/20241206/sistema-853403964.html
Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи
Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи - 06.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи
Президент России Владимир Путин поручил создать федеральную информационную систему "Правовая помощь". | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T20:00+0300
2024-12-06T20:00+0300
2024-12-06T20:00+0300
россия
владимир путин
поручение путина
оказание бесплатной юридической помощи
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил создать федеральную информационную систему "Правовая помощь". Он утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 30 октября 2024 года. Согласно сообщению на сайте Кремля, Минюсту поручили совместно с Минцифры обеспечить создание федеральной государственной информационной системы "Правовая помощь", предусмотрев ее взаимодействие с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также подключение к ней участников государственной системы бесплатной юридической помощи во всех субъектах РФ. Доклад по данному вопросу необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственными назначены министр юстиции РФ Константин Чуйченко и глава министерства цифрового развития Максут Шадаев. Также по итогам совещания было рекомендовано исполнительным органам субъектов РФ, в которых не созданы государственные юридические бюро, принять меры по их созданию. Доклад ожидается до 1 октября 2025 года.
https://1prime.ru/20241205/putin-853363482.html
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россия, владимир путин, поручение путина, оказание бесплатной юридической помощи
РОССИЯ, Владимир Путин, поручение Путина, оказание бесплатной юридической помощи
Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи
Путин поручил создать информационную систему "Правовая помощь" для юрпомощи
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил создать федеральную информационную систему "Правовая помощь".
Он утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 30 октября 2024 года.
Согласно сообщению на сайте Кремля, Минюсту поручили совместно с Минцифры обеспечить создание федеральной государственной информационной системы "Правовая помощь", предусмотрев ее взаимодействие с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также подключение к ней участников государственной системы бесплатной юридической помощи во всех субъектах РФ.
Доклад по данному вопросу необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственными назначены министр юстиции РФ Константин Чуйченко и глава министерства цифрового развития Максут Шадаев.
Также по итогам совещания было рекомендовано исполнительным органам субъектов РФ, в которых не созданы государственные юридические бюро, принять меры по их созданию. Доклад ожидается до 1 октября 2025 года.
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