https://1prime.ru/20241206/sistema-853403964.html

Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи

Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи - 06.12.2024, ПРАЙМ

Путин поручил создать информационную систему для юридической помощи

Президент России Владимир Путин поручил создать федеральную информационную систему "Правовая помощь". | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T20:00+0300

2024-12-06T20:00+0300

2024-12-06T20:00+0300

россия

владимир путин

поручение путина

оказание бесплатной юридической помощи

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил создать федеральную информационную систему "Правовая помощь". Он утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства 30 октября 2024 года. Согласно сообщению на сайте Кремля, Минюсту поручили совместно с Минцифры обеспечить создание федеральной государственной информационной системы "Правовая помощь", предусмотрев ее взаимодействие с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также подключение к ней участников государственной системы бесплатной юридической помощи во всех субъектах РФ. Доклад по данному вопросу необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственными назначены министр юстиции РФ Константин Чуйченко и глава министерства цифрового развития Максут Шадаев. Также по итогам совещания было рекомендовано исполнительным органам субъектов РФ, в которых не созданы государственные юридические бюро, принять меры по их созданию. Доклад ожидается до 1 октября 2025 года.

https://1prime.ru/20241205/putin-853363482.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, поручение путина, оказание бесплатной юридической помощи