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Обход антироссийских санкций стал европейским видом спорта, заявил Сийярто
Обход антироссийских санкций стал европейским видом спорта, заявил Сийярто - 06.12.2024, ПРАЙМ
Обход антироссийских санкций стал европейским видом спорта, заявил Сийярто
Обход санкций против России стал общеевропейским видом спорта. Европе нужно менять стратегию. Об этом заявил в ходе выступления в университете Ньиредьхазы... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T20:49+0300
2024-12-06T20:49+0300
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БУДАПЕШТ, 6 дек - ПРАЙМ. Обход санкций против России стал общеевропейским видом спорта. Европе нужно менять стратегию. Об этом заявил в ходе выступления в университете Ньиредьхазы министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его речь транслировали в соцсети Facebook*.По его словам, стратегия, которую Запад применял до сих пор, провалилась, поставки оружия Украине и введение санкций не приближают мир. Министр отметил, что карательные меры наносят наибольший вред самой европейской экономике, а уклонение от них "стало общеевропейским видом спорта".Сийярто призвал Запад следует задуматься о смене стратегии и прикладывать усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Ранее он заявил, что Россию нельзя исключить из международной торговли, те, кто об этом заявляет, на самом деле втихую торгуют с ней больше, чем можно было бы подумать. Он отмечал, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По словам министра, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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ес, петер сийярто, россия, санкции против рф
Политика, ЕС, Петер Сийярто, РОССИЯ, санкции против РФ
Обход антироссийских санкций стал европейским видом спорта, заявил Сийярто
Сийярто: обход антироссийских санкций превратился в общеевропейский вид спорта
БУДАПЕШТ, 6 дек - ПРАЙМ. Обход санкций против России стал общеевропейским видом спорта. Европе нужно менять стратегию. Об этом заявил в ходе выступления в университете Ньиредьхазы министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его речь транслировали в соцсети Facebook*.
По его словам, стратегия, которую Запад применял до сих пор, провалилась, поставки оружия Украине и введение санкций не приближают мир. Министр отметил, что карательные меры наносят наибольший вред самой европейской экономике, а уклонение от них "стало общеевропейским видом спорта".
Сийярто призвал Запад следует задуматься о смене стратегии и прикладывать усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее он заявил, что Россию нельзя исключить из международной торговли, те, кто об этом заявляет, на самом деле втихую торгуют с ней больше, чем можно было бы подумать. Он отмечал, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По словам министра, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
ЕС давит на США ради смягчения санкций против Газпромбанка, сообщили СМИ