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"Уже этой зимой". Европу снова толкают к российскому газу - 06.12.2024, ПРАЙМ
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"Уже этой зимой". Европу снова толкают к российскому газу
"Уже этой зимой". Европу снова толкают к российскому газу - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Уже этой зимой". Европу снова толкают к российскому газу
Подготовка к зиме, которая по прогнозам может оказаться холоднее двух предыдущих вынуждает Европу вступить в своеобразный поединок с Азией за поставки... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T04:04+0300
2024-12-06T04:04+0300
статья
газ
европа
азия
норвегия
газпром
ес
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МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ, Роман Серов. Подготовка к зиме, которая по прогнозам может оказаться холоднее двух предыдущих вынуждает Европу вступить в своеобразный поединок с Азией за поставки сжиженного природного газа. На этом фоне растут спотовые цены на СПГ в Северной Азии, и ряду покупателей региона приходится отказываться от покупки. Удастся ли европейцам отвоевать газ у Азии, чтобы согреться этой зимой?Цены на газ в Европе достигли максимального уровня за год после того, как "Газпром" уведомил австрийскую компанию OMV Gas Marketing&amp;Trading о приостановке поставок газа с 16 ноября. Произошло это после того, как OMV, выиграв арбитражное разбирательство, касавшееся прекращения поставок газа "Газпромом", заявила о намерении взыскать с "Газпром экспорта" 230 миллионов евро с процентами и судебные издержки. Сделать она это собралась, прекратив оплату за поставки, якобы, в счет долга. Разумеется, вентиль тут же был перекрыт.На этом фоне средняя биржевая цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год, чуть превысив 490 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE. Стоимость ближайших (на следующий месяц) газовых фьючерсов в ноябре составила в среднем 491,2 доллара за тысячу кубометров. Это на 35 долларов, или 7,7%, больше октябрьского показателя — 455,9 доллара.Более высокие европейские цены приводят к тому, что производители перенаправляют туда грузы СПГ, изначально предназначенные для Азии. По данным агентства Argus, за последние недели как минимум 11 грузов были перенаправлены из Азии либо из Египта в Европу.Зима рассудитДля мирового рынка газа характерна сезонность. Если на нее не накладывается геополитика, технические риски, а также аномальные природные явления, то сезонность завершается в отведенные ей сроки и переживается компаниями и потребителями в пределах нормы, рассказывает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".Если же есть факторы, обостряющие напряженность, ценовые колебания в газе становятся более выраженными. В этом году ситуация может ухудшиться в силу нескольких факторов.Во-первых, в наступившем сезоне отбор из подземных газовых хранилищ Европы начался почти на месяц раньше обычного.Так, в ноябре, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), отбор газа из европейских ПХГ был в два раза выше по сравнению с 2023 годом, при этом закачка оказалась минимальной с 2016 года. Общие накопленные запасы газа в ЕС на конец ноября опустились до 85,5%.Также на этот катализатор накладываются риски сокращения или прекращения поставок трубопроводного газа из России в конце этого года, когда завершится транзитный контракт с Украиной. Никаких намерений по поводу его продления пока не высказывает ни одна сторона."Конечно, дополнительный газ в случае проблем с российским может поступать в Европу в виде СПГ, но это отразится на ценах: они пойдут вверх", - уверяет Скрябин.Ясности, какой будет зима в Европе в плане погодных условий пока нет. Впрочем, как отмечает финансист, перед сезоном в европейских ПХГ запасов было достаточно, причем, приобретался газ "по нормальным рыночным ценам".Если погода будет холодной, потребители увеличат отбор. "Однако при погоде в рамках климатических норм (а еще есть и фактор силы ветра, так как большая часть электроэнергии в ЕС получается от возобновляемой энергетики), ничего критичного для газового рынка Европы не произойдет", - полагает Скрябин.Откуда берет газ ЕвропаВ этом году поставки СПГ занимают первое место по доле источников получения газа Европой — 32,14%, при этом доля России в импорте СПГ в ЕС в первом полугодии выросла до 20 процентов по сравнению с 14 процентами годом ранееВ ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС мог бы заменить поставки российского сжиженного природного газа американским. "Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители", - говорила она.Также Европа покупает газ и у Норвегии, поставки идут по трубе в Северном море и частично в виде СПГ. Но, по словам Скрябина, в этом году Старый свет закупил у Норвегии почти на треть меньше, чем в прошлом за счет локального расширения на соответствующую величину закупок у России.Поставщиком Европы остаются Алжир (стабильный объем 8,1 миллиарда кубометров - это больше, чем продает сейчас Европе Россия) и Азербайджан."Если посмотреть на параметры поставок, то Европа покупает в 2024 году примерно столько же газа, сколько и в 2023, но доли поставщиков изменились за счет двух основных игроков", - подводит итог экономист.Выход с противоположной стороныПоэтапный отказ от дешевого российского трубопроводного газа вынуждает страны ЕС, приобретать СПГ по существенно завышенной стоимости, убежден Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН.Но тут подключается традиционный конкурент – Азия. Этот регион динамично развивается и нуждается в газе, поскольку своих объемов там недостаточно. Он не обеспечен трубопроводами (исключение – Китай, но им все равно не хватает) и традиционно скупает СПГ у основных поставщиков на базе долгосрочных контрактов.Нередко на фоне экономического роста потребность азиатских стран в газе не удовлетворяется законтрактованными объемами. Тогда они перекупают у посредников предназначенный для Европы СПГ на спотовом рынке. Это сделать очень просто – достаточно предложить более выгодную цену. А с этим у Азии проблем нет – экономические гиганты вполне платежеспособны. Именно они уводили из-под носа у европейцев газ в период энергокризиса 2021 года, когда цены на европейском рынке подскочили в разы. Но всем все равно не хватало.Объемы закупок странами Азии каждый год растут. Так, за 2023 год поставки в Китай из Катара увеличились на 6%, из Австралии – 12,5%, из России – 5,5%. Серьезно вырос и экспорт американских компаний – более чем на 40%.Это и есть недостающий странам ЕС объем газа, у которого есть платежеспособные азиатские покупатели, замечает Белхароев. Стабилизировать рынок газа под силу только России – иного варианта в ближайшей перспективе экономист не видит.
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Роман Серов
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газ, европа, азия, норвегия, газпром, ес, omv
Статья, Газ, ЕВРОПА, АЗИЯ, НОРВЕГИЯ, Газпром, ЕС, OMV
04:04 06.12.2024
 
"Уже этой зимой". Европу снова толкают к российскому газу

Экономист Белхароев: Азия вытесняет Европу с рынка СПГ, поскольку больше платит

© Unsplash/Michael StarkieТанкер СПГ
Танкер СПГ
© Unsplash/Michael Starkie
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%Экономические новости
Роман Серов
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ, Роман Серов. Подготовка к зиме, которая по прогнозам может оказаться холоднее двух предыдущих вынуждает Европу вступить в своеобразный поединок с Азией за поставки сжиженного природного газа. На этом фоне растут спотовые цены на СПГ в Северной Азии, и ряду покупателей региона приходится отказываться от покупки. Удастся ли европейцам отвоевать газ у Азии, чтобы согреться этой зимой?
Цены на газ в Европе достигли максимального уровня за год после того, как "Газпром" уведомил австрийскую компанию OMV Gas Marketing&Trading о приостановке поставок газа с 16 ноября. Произошло это после того, как OMV, выиграв арбитражное разбирательство, касавшееся прекращения поставок газа "Газпромом", заявила о намерении взыскать с "Газпром экспорта" 230 миллионов евро с процентами и судебные издержки. Сделать она это собралась, прекратив оплату за поставки, якобы, в счет долга. Разумеется, вентиль тут же был перекрыт.
На этом фоне средняя биржевая цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год, чуть превысив 490 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE. Стоимость ближайших (на следующий месяц) газовых фьючерсов в ноябре составила в среднем 491,2 доллара за тысячу кубометров. Это на 35 долларов, или 7,7%, больше октябрьского показателя — 455,9 доллара.
Более высокие европейские цены приводят к тому, что производители перенаправляют туда грузы СПГ, изначально предназначенные для Азии. По данным агентства Argus, за последние недели как минимум 11 грузов были перенаправлены из Азии либо из Египта в Европу.

Зима рассудит

Для мирового рынка газа характерна сезонность. Если на нее не накладывается геополитика, технические риски, а также аномальные природные явления, то сезонность завершается в отведенные ей сроки и переживается компаниями и потребителями в пределах нормы, рассказывает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".
Если же есть факторы, обостряющие напряженность, ценовые колебания в газе становятся более выраженными. В этом году ситуация может ухудшиться в силу нескольких факторов.
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Во-первых, в наступившем сезоне отбор из подземных газовых хранилищ Европы начался почти на месяц раньше обычного.
Так, в ноябре, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), отбор газа из европейских ПХГ был в два раза выше по сравнению с 2023 годом, при этом закачка оказалась минимальной с 2016 года. Общие накопленные запасы газа в ЕС на конец ноября опустились до 85,5%.
Также на этот катализатор накладываются риски сокращения или прекращения поставок трубопроводного газа из России в конце этого года, когда завершится транзитный контракт с Украиной. Никаких намерений по поводу его продления пока не высказывает ни одна сторона.
"Конечно, дополнительный газ в случае проблем с российским может поступать в Европу в виде СПГ, но это отразится на ценах: они пойдут вверх", - уверяет Скрябин.
Ясности, какой будет зима в Европе в плане погодных условий пока нет. Впрочем, как отмечает финансист, перед сезоном в европейских ПХГ запасов было достаточно, причем, приобретался газ "по нормальным рыночным ценам".
Если погода будет холодной, потребители увеличат отбор. "Однако при погоде в рамках климатических норм (а еще есть и фактор силы ветра, так как большая часть электроэнергии в ЕС получается от возобновляемой энергетики), ничего критичного для газового рынка Европы не произойдет", - полагает Скрябин.

Откуда берет газ Европа

В этом году поставки СПГ занимают первое место по доле источников получения газа Европой — 32,14%, при этом доля России в импорте СПГ в ЕС в первом полугодии выросла до 20 процентов по сравнению с 14 процентами годом ранее
В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС мог бы заменить поставки российского сжиженного природного газа американским. "Мы по-прежнему получаем много СПГ из России, и почему бы не заменить его американским СПГ, который для нас дешевле и снижает цены на энергоносители", - говорила она.
Также Европа покупает газ и у Норвегии, поставки идут по трубе в Северном море и частично в виде СПГ. Но, по словам Скрябина, в этом году Старый свет закупил у Норвегии почти на треть меньше, чем в прошлом за счет локального расширения на соответствующую величину закупок у России.
Поставщиком Европы остаются Алжир (стабильный объем 8,1 миллиарда кубометров - это больше, чем продает сейчас Европе Россия) и Азербайджан.
"Если посмотреть на параметры поставок, то Европа покупает в 2024 году примерно столько же газа, сколько и в 2023, но доли поставщиков изменились за счет двух основных игроков", - подводит итог экономист.

Выход с противоположной стороны

Поэтапный отказ от дешевого российского трубопроводного газа вынуждает страны ЕС, приобретать СПГ по существенно завышенной стоимости, убежден Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН.
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Но тут подключается традиционный конкурент – Азия. Этот регион динамично развивается и нуждается в газе, поскольку своих объемов там недостаточно. Он не обеспечен трубопроводами (исключение – Китай, но им все равно не хватает) и традиционно скупает СПГ у основных поставщиков на базе долгосрочных контрактов.
Нередко на фоне экономического роста потребность азиатских стран в газе не удовлетворяется законтрактованными объемами. Тогда они перекупают у посредников предназначенный для Европы СПГ на спотовом рынке. Это сделать очень просто – достаточно предложить более выгодную цену. А с этим у Азии проблем нет – экономические гиганты вполне платежеспособны. Именно они уводили из-под носа у европейцев газ в период энергокризиса 2021 года, когда цены на европейском рынке подскочили в разы. Но всем все равно не хватало.
Объемы закупок странами Азии каждый год растут. Так, за 2023 год поставки в Китай из Катара увеличились на 6%, из Австралии – 12,5%, из России – 5,5%. Серьезно вырос и экспорт американских компаний – более чем на 40%.
Это и есть недостающий странам ЕС объем газа, у которого есть платежеспособные азиатские покупатели, замечает Белхароев. Стабилизировать рынок газа под силу только России – иного варианта в ближайшей перспективе экономист не видит.
 
СтатьяГазЕВРОПААЗИЯНОРВЕГИЯГазпромЕСOMV
 
 
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