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Будущий "криптоцарь" Белого дома обещал улучшить конкурентоспособность США

Будущий "криптоцарь" Белого дома обещал улучшить конкурентоспособность США - 06.12.2024, ПРАЙМ

Будущий "криптоцарь" Белого дома обещал улучшить конкурентоспособность США

Американский предприниматель Дэвид Сакс, которого победитель президентских выборов США Дональд Трамп выбрал спецпредставителем по вопросам ИИ и криптовалюты,... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T10:44+0300

2024-12-06T10:44+0300

2024-12-06T10:44+0300

экономика

сша

дональд трамп

рынок криптовалюты

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Американский предприниматель Дэвид Сакс, которого победитель президентских выборов США Дональд Трамп выбрал спецпредставителем по вопросам ИИ и криптовалюты, заявил, что собирается улучшать конкурентоспособность страны в этих сферах, и что будущее при Трампе будет светлым. В пятницу Трамп заявил, что назначит предпринимателя Сакса спецпредставителем по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты, при этом победитель президентских выборов назвал его будущим "царём Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ". "Я... благодарен за доверие, которое вы мне оказываете. Я с нетерпением жду возможности продвигать американскую конкурентоспособность в сфере этих критически важных технологий. Под вашим руководством будущее будет светлым", - написал Сакс в соцсети Truth Social в ответ на пост Трампа о намерении назначить его спецпредставителем. Сакс, которому 52 года, - предприниматель, венчурный капиталист и IT-инвестор. Он родился в ЮАР, окончил университеты Чикаго и Стэнфорд.

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сша, дональд трамп, рынок криптовалюты