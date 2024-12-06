https://1prime.ru/20241206/ssha-853379514.html
Будущий "криптоцарь" Белого дома обещал улучшить конкурентоспособность США
Будущий "криптоцарь" Белого дома обещал улучшить конкурентоспособность США - 06.12.2024, ПРАЙМ
Будущий "криптоцарь" Белого дома обещал улучшить конкурентоспособность США
Американский предприниматель Дэвид Сакс, которого победитель президентских выборов США Дональд Трамп выбрал спецпредставителем по вопросам ИИ и криптовалюты,... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:44+0300
2024-12-06T10:44+0300
2024-12-06T10:44+0300
экономика
сша
дональд трамп
рынок криптовалюты
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Американский предприниматель Дэвид Сакс, которого победитель президентских выборов США Дональд Трамп выбрал спецпредставителем по вопросам ИИ и криптовалюты, заявил, что собирается улучшать конкурентоспособность страны в этих сферах, и что будущее при Трампе будет светлым. В пятницу Трамп заявил, что назначит предпринимателя Сакса спецпредставителем по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты, при этом победитель президентских выборов назвал его будущим "царём Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ". "Я... благодарен за доверие, которое вы мне оказываете. Я с нетерпением жду возможности продвигать американскую конкурентоспособность в сфере этих критически важных технологий. Под вашим руководством будущее будет светлым", - написал Сакс в соцсети Truth Social в ответ на пост Трампа о намерении назначить его спецпредставителем. Сакс, которому 52 года, - предприниматель, венчурный капиталист и IT-инвестор. Он родился в ЮАР, окончил университеты Чикаго и Стэнфорд.
https://1prime.ru/20241205/buduschee-853373409.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, рынок криптовалюты
Экономика, США, Дональд Трамп, рынок криптовалюты
Будущий "криптоцарь" Белого дома обещал улучшить конкурентоспособность США
Будущий "криптоцарь" Белого дома Сакс обещал улучшить конкурентоспособность США
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Американский предприниматель Дэвид Сакс, которого победитель президентских выборов США Дональд Трамп выбрал спецпредставителем по вопросам ИИ и криптовалюты, заявил, что собирается улучшать конкурентоспособность страны в этих сферах, и что будущее при Трампе будет светлым.
В пятницу Трамп заявил, что назначит предпринимателя Сакса спецпредставителем по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты, при этом победитель президентских выборов назвал его будущим "царём Белого дома по вопросам криптовалюты и ИИ".
"Я... благодарен за доверие, которое вы мне оказываете. Я с нетерпением жду возможности продвигать американскую конкурентоспособность в сфере этих критически важных технологий. Под вашим руководством будущее будет светлым", - написал Сакс в соцсети Truth Social в ответ на пост Трампа о намерении назначить его спецпредставителем.
Сакс, которому 52 года, - предприниматель, венчурный капиталист и IT-инвестор. Он родился в ЮАР, окончил университеты Чикаго и Стэнфорд.
"Нельзя недооценивать": в США рассказали, что будет с Украиной при Трампе