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Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России
Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России - 06.12.2024, ПРАЙМ
Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России
Минпромторг РФ ожидает, что по итогам текущего года производство стали будет примерно на уровне рекордного 2023 года, несмотря на некоторое снижение показателей | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T12:44+0300
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НОВОСИБИРСК, 6 дек – ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает, что по итогам текущего года производство стали будет примерно на уровне рекордного 2023 года, несмотря на некоторое снижение показателей в последние месяцы, сообщил журналистам в пятницу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы надеемся, что она будет примерно на уровне прошлогодних показателей. Да, мы видим определенное торможение в последние месяцы, но все-таки надеемся, что не сильно сократится по сравнению с прошлым годом, хотя он был рекордный", - сказал он. Согласно данным Росстата, объем производства нелегированной стали в 2023 году составил 60,2 миллиона тонн, легированной стали - 15,5 миллиона тонн.
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россия, минпромторг, сталь
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, сталь
Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России
Алиханов: выплавка стали в России ожидается примерно на уровне 2023 года
НОВОСИБИРСК, 6 дек – ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает, что по итогам текущего года производство стали будет примерно на уровне рекордного 2023 года, несмотря на некоторое снижение показателей в последние месяцы, сообщил журналистам в пятницу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы надеемся, что она будет примерно на уровне прошлогодних показателей. Да, мы видим определенное торможение в последние месяцы, но все-таки надеемся, что не сильно сократится по сравнению с прошлым годом, хотя он был рекордный", - сказал он.
Согласно данным Росстата, объем производства нелегированной стали в 2023 году составил 60,2 миллиона тонн, легированной стали - 15,5 миллиона тонн.
Эксперты ожидают снижение мирового выпуска стали в 2025 году