Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241206/stal-853384621.html
Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России
Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России - 06.12.2024, ПРАЙМ
Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России
Минпромторг РФ ожидает, что по итогам текущего года производство стали будет примерно на уровне рекордного 2023 года, несмотря на некоторое снижение показателей | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T12:44+0300
2024-12-06T12:45+0300
экономика
россия
минпромторг
сталь
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/70/832967096_0:152:3077:1882_1920x0_80_0_0_ef6ba27e21d30058ba5e9f859cbe2185.jpg
НОВОСИБИРСК, 6 дек – ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает, что по итогам текущего года производство стали будет примерно на уровне рекордного 2023 года, несмотря на некоторое снижение показателей в последние месяцы, сообщил журналистам в пятницу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы надеемся, что она будет примерно на уровне прошлогодних показателей. Да, мы видим определенное торможение в последние месяцы, но все-таки надеемся, что не сильно сократится по сравнению с прошлым годом, хотя он был рекордный", - сказал он. Согласно данным Росстата, объем производства нелегированной стали в 2023 году составил 60,2 миллиона тонн, легированной стали - 15,5 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20241127/stal-853134857.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/70/832967096_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a86a440336e35b9e5d30f5cb24d90366.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минпромторг, сталь
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, сталь
12:44 06.12.2024 (обновлено: 12:45 06.12.2024)
 
Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России

Алиханов: выплавка стали в России ожидается примерно на уровне 2023 года

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 6 дек – ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает, что по итогам текущего года производство стали будет примерно на уровне рекордного 2023 года, несмотря на некоторое снижение показателей в последние месяцы, сообщил журналистам в пятницу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы надеемся, что она будет примерно на уровне прошлогодних показателей. Да, мы видим определенное торможение в последние месяцы, но все-таки надеемся, что не сильно сократится по сравнению с прошлым годом, хотя он был рекордный", - сказал он.
Согласно данным Росстата, объем производства нелегированной стали в 2023 году составил 60,2 миллиона тонн, легированной стали - 15,5 миллиона тонн.
Металлург - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
Эксперты ожидают снижение мирового выпуска стали в 2025 году
27 ноября, 18:27
 
ЭкономикаРОССИЯМинпромторгсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала