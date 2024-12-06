https://1prime.ru/20241206/stal-853384621.html

Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России

Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России - 06.12.2024, ПРАЙМ

Минпромторг назвал ожидаемый объем выплавки стали в России

Минпромторг РФ ожидает, что по итогам текущего года производство стали будет примерно на уровне рекордного 2023 года, несмотря на некоторое снижение показателей | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T12:44+0300

2024-12-06T12:44+0300

2024-12-06T12:45+0300

экономика

россия

минпромторг

сталь

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НОВОСИБИРСК, 6 дек – ПРАЙМ. Минпромторг РФ ожидает, что по итогам текущего года производство стали будет примерно на уровне рекордного 2023 года, несмотря на некоторое снижение показателей в последние месяцы, сообщил журналистам в пятницу глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы надеемся, что она будет примерно на уровне прошлогодних показателей. Да, мы видим определенное торможение в последние месяцы, но все-таки надеемся, что не сильно сократится по сравнению с прошлым годом, хотя он был рекордный", - сказал он. Согласно данным Росстата, объем производства нелегированной стали в 2023 году составил 60,2 миллиона тонн, легированной стали - 15,5 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20241127/stal-853134857.html

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россия, минпромторг, сталь