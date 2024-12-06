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В ЦБ опровергли снижение ключевой ставки в 2025 году - 06.12.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ опровергли снижение ключевой ставки в 2025 году
В ЦБ опровергли снижение ключевой ставки в 2025 году - 06.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ опровергли снижение ключевой ставки в 2025 году
Уверенности в том, что в 2025 году ключевая ставка будет снижаться, быть не должно, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:04+0300
2024-12-06T10:56+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Уверенности в том, что в 2025 году ключевая ставка будет снижаться, быть не должно, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов."Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный - нет. Такой уверенности быть не должно", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе."Чтобы верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году, внимательно следите за отклонением экономики от базового прогноза", - добавил он."Среднегодовое значение ключевой ставки в 2025 году 17-20%. Нынешняя ставка - 21%, и в декабре она может быть и выше", - отметил Тремасов.
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ставка
Банк России, ставка
10:04 06.12.2024 (обновлено: 10:56 06.12.2024)
 
В ЦБ опровергли снижение ключевой ставки в 2025 году

Тремасов: уверенности, что в 2025 году ключевая ставка будет снижаться, нет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Уверенности в том, что в 2025 году ключевая ставка будет снижаться, быть не должно, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
"Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный - нет. Такой уверенности быть не должно", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе.
"Чтобы верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году, внимательно следите за отклонением экономики от базового прогноза", - добавил он.
"Среднегодовое значение ключевой ставки в 2025 году 17-20%. Нынешняя ставка - 21%, и в декабре она может быть и выше", - отметил Тремасов.
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