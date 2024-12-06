https://1prime.ru/20241206/stavka-853381569.html
В ЦБ обозначили условия снижения ключевой ставки
В ЦБ обозначили условия снижения ключевой ставки - 06.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ обозначили условия снижения ключевой ставки
Два-три квартала, возможно, и больше потребуется, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных трендов и возможности перехода к снижению ключевой ставки,... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T11:55+0300
2024-12-06T11:55+0300
2024-12-06T11:55+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Два-три квартала, возможно, и больше потребуется, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных трендов и возможности перехода к снижению ключевой ставки, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Хочу подчеркнуть, что нам точно, абсолютно точно, потребуется длительное время, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных процессов", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе. "Я думаю, нам потребуется самое меньшее два-три квартала, а возможно, и больше, чтобы убедиться в устойчивости этих дезинфляционных трендов. Только убедившись в том, что процесс принял устойчивый характер и мы возвращаемся к 4% (инфляции - ред.), мы можем перейти к снижению ставки", - сказал он. "Замедление инфляции в течение месяца, двух или трех совершенно недостаточно будет для того, чтобы переходить к развороту трендов денежно-кредитной политики", - подчеркнул Тремасов.
https://1prime.ru/20241205/stavka-853352543.html
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ставка
В ЦБ обозначили условия снижения ключевой ставки
Тремасов: снижение ставки ЦБ возможно после дезинфляционных трендов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Два-три квартала, возможно, и больше потребуется, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных трендов и возможности перехода к снижению ключевой ставки, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
"Хочу подчеркнуть, что нам точно, абсолютно точно, потребуется длительное время, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных процессов", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе.
"Я думаю, нам потребуется самое меньшее два-три квартала, а возможно, и больше, чтобы убедиться в устойчивости этих дезинфляционных трендов. Только убедившись в том, что процесс принял устойчивый характер и мы возвращаемся к 4% (инфляции - ред.), мы можем перейти к снижению ставки", - сказал он.
"Замедление инфляции в течение месяца, двух или трех совершенно недостаточно будет для того, чтобы переходить к развороту трендов денежно-кредитной политики", - подчеркнул Тремасов.
Костин допустил, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%