https://1prime.ru/20241206/stavka-853381569.html

В ЦБ обозначили условия снижения ключевой ставки

В ЦБ обозначили условия снижения ключевой ставки - 06.12.2024, ПРАЙМ

В ЦБ обозначили условия снижения ключевой ставки

Два-три квартала, возможно, и больше потребуется, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных трендов и возможности перехода к снижению ключевой ставки,... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T11:55+0300

2024-12-06T11:55+0300

2024-12-06T11:55+0300

банк россии

ставка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Два-три квартала, возможно, и больше потребуется, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных трендов и возможности перехода к снижению ключевой ставки, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Хочу подчеркнуть, что нам точно, абсолютно точно, потребуется длительное время, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных процессов", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе. "Я думаю, нам потребуется самое меньшее два-три квартала, а возможно, и больше, чтобы убедиться в устойчивости этих дезинфляционных трендов. Только убедившись в том, что процесс принял устойчивый характер и мы возвращаемся к 4% (инфляции - ред.), мы можем перейти к снижению ставки", - сказал он. "Замедление инфляции в течение месяца, двух или трех совершенно недостаточно будет для того, чтобы переходить к развороту трендов денежно-кредитной политики", - подчеркнул Тремасов.

https://1prime.ru/20241205/stavka-853352543.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка