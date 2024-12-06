Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ обозначили условия снижения ключевой ставки - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241206/stavka-853381569.html
В ЦБ обозначили условия снижения ключевой ставки
В ЦБ обозначили условия снижения ключевой ставки - 06.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ обозначили условия снижения ключевой ставки
Два-три квартала, возможно, и больше потребуется, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных трендов и возможности перехода к снижению ключевой ставки,... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T11:55+0300
2024-12-06T11:55+0300
банк россии
ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/21/840742138_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_071d92fc0fa9e22cbe6513e40a688753.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Два-три квартала, возможно, и больше потребуется, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных трендов и возможности перехода к снижению ключевой ставки, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Хочу подчеркнуть, что нам точно, абсолютно точно, потребуется длительное время, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных процессов", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе. "Я думаю, нам потребуется самое меньшее два-три квартала, а возможно, и больше, чтобы убедиться в устойчивости этих дезинфляционных трендов. Только убедившись в том, что процесс принял устойчивый характер и мы возвращаемся к 4% (инфляции - ред.), мы можем перейти к снижению ставки", - сказал он. "Замедление инфляции в течение месяца, двух или трех совершенно недостаточно будет для того, чтобы переходить к развороту трендов денежно-кредитной политики", - подчеркнул Тремасов.
https://1prime.ru/20241205/stavka-853352543.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84074/21/840742138_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_d6330b19c0a08554f8ce072aea622686.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставка
Банк России, ставка
11:55 06.12.2024
 
В ЦБ обозначили условия снижения ключевой ставки

Тремасов: снижение ставки ЦБ возможно после дезинфляционных трендов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦБ сделал заявление на введение санкций
ЦБ сделал заявление на введение санкций - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Два-три квартала, возможно, и больше потребуется, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных трендов и возможности перехода к снижению ключевой ставки, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
"Хочу подчеркнуть, что нам точно, абсолютно точно, потребуется длительное время, чтобы убедиться в устойчивости дезинфляционных процессов", - сказал он, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе.
"Я думаю, нам потребуется самое меньшее два-три квартала, а возможно, и больше, чтобы убедиться в устойчивости этих дезинфляционных трендов. Только убедившись в том, что процесс принял устойчивый характер и мы возвращаемся к 4% (инфляции - ред.), мы можем перейти к снижению ставки", - сказал он.
"Замедление инфляции в течение месяца, двух или трех совершенно недостаточно будет для того, чтобы переходить к развороту трендов денежно-кредитной политики", - подчеркнул Тремасов.
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Костин допустил, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%
Вчера, 13:09
 
Банк Россииставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала