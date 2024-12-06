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В ЦБ зафиксировали рост сборов страховщиков в России - 06.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241206/strakhovschiki-853402404.html
В ЦБ зафиксировали рост сборов страховщиков в России
В ЦБ зафиксировали рост сборов страховщиков в России - 06.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ зафиксировали рост сборов страховщиков в России
Объем собранных премий страховщиков РФ в третьем квартале вырос почти в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года - до более 1,1 триллиона рублей, говорится в | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T18:36+0300
2024-12-06T18:36+0300
экономика
россия
страховщики
сборы
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Объем собранных премий страховщиков РФ в третьем квартале вырос почти в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года - до более 1,1 триллиона рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. "В III квартале 2024 года страховой рынок вырос почти в 2 раза г/г. При этом основной прирост обеспечен сегментом ИСЖ (инвестиционного страхования жизни – ред.) и НСЖ (накопительное страхование жизни – ред.), остальные сегменты в совокупности выросли на 7,3%. Объем собранных премий превысил 1,1 триллиона рублей. По итогам 9 месяцев 2024 года рост составил 46,2%, объем взносов – 2,4 триллиона рублей", - указывается в обзоре. "Наибольшее снижение премий произошло в кредитном страховании жизни и страховании от НС (несчастного случая – ред.) и болезней через банковский канал из-за перехода на коллективные схемы страхования, снижения объемов выдач кредитов населению и реализации банками своих собственных продуктов. Часть снижения кредитного страхования носит технический характер и объясняется переклассификацией договоров в сегмент ДМС. Влияние этого фактора закончится в IV квартале 2024 года", - указывается там же. Объем выплат по договорам страхования в третьем квартале 2024 года вырос на две трети относительно показателя годом ранее, до 442 миллиардов рублей. По итогам девяти месяцев 2024 года рост составил чуть более одной трети относительно показателя годом ранее, объем выплат – 1 триллиона рублей. Основное увеличение выплат в страховании жизни пришлось на НСЖ, в страховании ином, чем страхование жизни, – на страхование имущества юридических лиц и ОСАГО, добавляется там же. Объем взносов, переданных в перестрахование, по итогам девяти месяцев 2024 года увеличился на 5,7% относительно показателя годом ранее, без учета ОСАГО – на 13,9%, сообщается в обзоре.
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россия, страховщики, сборы
Экономика, РОССИЯ, страховщики, сборы
18:36 06.12.2024
 
В ЦБ зафиксировали рост сборов страховщиков в России

ЦБ: сборы страховщиков России в третьем квартале выросли почти в два раза

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Объем собранных премий страховщиков РФ в третьем квартале вырос почти в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года - до более 1,1 триллиона рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России.
"В III квартале 2024 года страховой рынок вырос почти в 2 раза г/г. При этом основной прирост обеспечен сегментом ИСЖ (инвестиционного страхования жизни – ред.) и НСЖ (накопительное страхование жизни – ред.), остальные сегменты в совокупности выросли на 7,3%. Объем собранных премий превысил 1,1 триллиона рублей. По итогам 9 месяцев 2024 года рост составил 46,2%, объем взносов – 2,4 триллиона рублей", - указывается в обзоре.
"Наибольшее снижение премий произошло в кредитном страховании жизни и страховании от НС (несчастного случая – ред.) и болезней через банковский канал из-за перехода на коллективные схемы страхования, снижения объемов выдач кредитов населению и реализации банками своих собственных продуктов. Часть снижения кредитного страхования носит технический характер и объясняется переклассификацией договоров в сегмент ДМС. Влияние этого фактора закончится в IV квартале 2024 года", - указывается там же.
Объем выплат по договорам страхования в третьем квартале 2024 года вырос на две трети относительно показателя годом ранее, до 442 миллиардов рублей. По итогам девяти месяцев 2024 года рост составил чуть более одной трети относительно показателя годом ранее, объем выплат – 1 триллиона рублей. Основное увеличение выплат в страховании жизни пришлось на НСЖ, в страховании ином, чем страхование жизни, – на страхование имущества юридических лиц и ОСАГО, добавляется там же.
Объем взносов, переданных в перестрахование, по итогам девяти месяцев 2024 года увеличился на 5,7% относительно показателя годом ранее, без учета ОСАГО – на 13,9%, сообщается в обзоре.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Чистая прибыль "Ренессанс страхования" за девять месяцев упала на 53,2%
20 ноября, 14:54
 
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