https://1prime.ru/20241206/sud-853380608.html
"Русхимальянс" попросил суд запретить "дочке" Linde суды за рубежом
"Русхимальянс" попросил суд запретить "дочке" Linde суды за рубежом - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Русхимальянс" попросил суд запретить "дочке" Linde суды за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 декабря рассмотрит иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", о... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T11:20+0300
2024-12-06T11:20+0300
2024-12-06T11:20+0300
экономика
россия
русхимальянс
суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 декабря рассмотрит иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", о запрете компании Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. (дочерней структуры немецкой инжиниринговой компании Linde) вести с ним судебные разбирательства за рубежом, следует из материалов дела. "Принять исковое заявление... Возбудить производство по делу... Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 17 декабря 2024 года в 17 час. 20 мин", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга. Согласно материалам дела, иск "Русхимальянса" заявлен о запрете Linde Holdings Netherlands продолжать любые разбирательства в судах Нидерландов против этой российской компании. Также "Русхимальянс" просит арбитражный суд Петербурга запретить ответчику инициировать новые разбирательства и приводить в исполнение "в любом государстве" любые арбитражные (третейские0 решения. В иске заявлено и требование о взыскании неустойки на случай нарушения соответствующего запрета арбитражного суда Петербурга при вынесении решения в пользу "Русхимальянса". Размер неустойки в материалах дела не уточняется. Ранее компания Linde Holdings Netherlands вошла в число структур Linde, c которых арбитражный суд Санкт-Петербурга в октябре солидарно взыскал в пользу "Русхимальянса" более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей (в сумме - более 103 миллиарда рублей по текущему курсу). Тогда суд взыскал солидарно с немецкой Linde GmbH, ее поручителя - материнской ирландской Linde PLC, британских Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Russia UK Limited, а также нидерландской Linde Holdings Netherlands №3 B.V. убытки, включающие в себя более 651,9 миллиона евро неотработанного аванса, более 30,3 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта, а также около 17,8 миллиона евро и около 381 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Этот спор вытекает контракта от 9 сентября 2021 года стоимостью около 4,9 миллиарда евро на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Контракт был заключен "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). Вторая компания добровольно вернула неотработанный аванс в размере более 76,3 миллиона евро.
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россия, русхимальянс, суд
Экономика, РОССИЯ, Русхимальянс, суд
"Русхимальянс" попросил суд запретить "дочке" Linde суды за рубежом
"Русхимальянс" просит суд запретить нидерландской "дочке" Linde суды за рубежом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 декабря рассмотрит иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", о запрете компании Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. (дочерней структуры немецкой инжиниринговой компании Linde) вести с ним судебные разбирательства за рубежом, следует из материалов дела.
"Принять исковое заявление... Возбудить производство по делу... Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 17 декабря 2024 года в 17 час. 20 мин", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга.
Согласно материалам дела, иск "Русхимальянса" заявлен о запрете Linde Holdings Netherlands продолжать любые разбирательства в судах Нидерландов против этой российской компании. Также "Русхимальянс" просит арбитражный суд Петербурга запретить ответчику инициировать новые разбирательства и приводить в исполнение "в любом государстве" любые арбитражные (третейские0 решения.
В иске заявлено и требование о взыскании неустойки на случай нарушения соответствующего запрета арбитражного суда Петербурга при вынесении решения в пользу "Русхимальянса". Размер неустойки в материалах дела не уточняется. Ранее компания Linde Holdings Netherlands вошла в число структур Linde, c которых арбитражный суд Санкт-Петербурга в октябре солидарно взыскал в пользу "Русхимальянса" более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей (в сумме - более 103 миллиарда рублей по текущему курсу).
Тогда суд взыскал солидарно с немецкой Linde GmbH, ее поручителя - материнской ирландской Linde PLC, британских Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Russia UK Limited, а также нидерландской Linde Holdings Netherlands №3 B.V. убытки, включающие в себя более 651,9 миллиона евро неотработанного аванса, более 30,3 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта, а также около 17,8 миллиона евро и около 381 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
Этот спор вытекает контракта от 9 сентября 2021 года стоимостью около 4,9 миллиарда евро на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Контракт был заключен "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). Вторая компания добровольно вернула неотработанный аванс в размере более 76,3 миллиона евро.
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