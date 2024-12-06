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Глава "Ленбытхима" арестован по делу о хищении на контрактах для Минобороны - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Глава "Ленбытхима" арестован по делу о хищении на контрактах для Минобороны
Глава "Ленбытхима" арестован по делу о хищении на контрактах для Минобороны - 06.12.2024, ПРАЙМ
Глава "Ленбытхима" арестован по делу о хищении на контрактах для Минобороны
Главу "Ленбытхима" Дениса Михайлова, которого ранее отправили под домашний арест, арестовали по делу о хищении более 50 миллионов рублей на контрактах для... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:39+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Главу "Ленбытхима" Дениса Михайлова, которого ранее отправили под домашний арест, арестовали по делу о хищении более 50 миллионов рублей на контрактах для Минобороны России, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. В сентябре сообщалось, что глава "Ленбытхима" Денис Михайлов отправлен под домашний арест в Петербурге по делу о мошенничестве с госконтрактами, заключенными на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг". По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом несколько десятков миллионов рублей. Позднее на его имущество стоимостью 40 миллионов рублей был наложен арест. "Расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)... По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Михайлову меру пресечения в виде заключения под стражу". - говорится в сообщении. По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 50 миллионов рублей.
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москва, ск рф, минобороны рф, хищение средств
МОСКВА, СК РФ, Минобороны РФ, хищение средств
15:39 06.12.2024
 
Глава "Ленбытхима" арестован по делу о хищении на контрактах для Минобороны

Главу "Ленбытхима" арестовали по делу о хищении на контрактах для Минобороны

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Главу "Ленбытхима" Дениса Михайлова, которого ранее отправили под домашний арест, арестовали по делу о хищении более 50 миллионов рублей на контрактах для Минобороны России, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
В сентябре сообщалось, что глава "Ленбытхима" Денис Михайлов отправлен под домашний арест в Петербурге по делу о мошенничестве с госконтрактами, заключенными на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг". По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом несколько десятков миллионов рублей. Позднее на его имущество стоимостью 40 миллионов рублей был наложен арест.
"Расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)... По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Михайлову меру пресечения в виде заключения под стражу". - говорится в сообщении.
По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 50 миллионов рублей.
 
МОСКВАСК РФМинобороны РФхищение средств
 
 
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