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Глава "Ленбытхима" арестован по делу о хищении на контрактах для Минобороны

Глава "Ленбытхима" арестован по делу о хищении на контрактах для Минобороны - 06.12.2024, ПРАЙМ

Глава "Ленбытхима" арестован по делу о хищении на контрактах для Минобороны

Главу "Ленбытхима" Дениса Михайлова, которого ранее отправили под домашний арест, арестовали по делу о хищении более 50 миллионов рублей на контрактах для... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:39+0300

2024-12-06T15:39+0300

2024-12-06T15:39+0300

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Главу "Ленбытхима" Дениса Михайлова, которого ранее отправили под домашний арест, арестовали по делу о хищении более 50 миллионов рублей на контрактах для Минобороны России, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России. В сентябре сообщалось, что глава "Ленбытхима" Денис Михайлов отправлен под домашний арест в Петербурге по делу о мошенничестве с госконтрактами, заключенными на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг". По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом несколько десятков миллионов рублей. Позднее на его имущество стоимостью 40 миллионов рублей был наложен арест. "Расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)... По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Михайлову меру пресечения в виде заключения под стражу". - говорится в сообщении. По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 50 миллионов рублей.

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