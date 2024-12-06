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"Газпром нефть" увеличила поставки топлива аграриям
"Газпром нефть" увеличила поставки топлива аграриям - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром нефть" увеличила поставки топлива аграриям
"Газпром нефть" увеличила поставки топлива аграриям страны в этом сельхозгоду на 15%, сообщила компания. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T14:29+0300
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2024-12-06T14:29+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" увеличила поставки топлива аграриям страны в этом сельхозгоду на 15%, сообщила компания. "Газпром нефть" увеличила почти на 15% поставки бензина и дизельного топлива предприятиям агропромышленного комплекса по итогам сельскохозяйственного сезона 2024 года, - говорится в сообщении на сайте компании. В период посевной и уборочной кампаний "Газпром нефть" обеспечила топливом порядка 1,5 тысячи сельхозпроизводителей из 17 субъектов РФ, а наибольший объем поставок пришелся на Омскую, Новосибирскую и Ярославскую области, а также на Алтайский и Краснодарский края, уточнили там. Как отметил директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский, в период посевной и уборочной кампаний важно стабильно обеспечивать предприятия агропромышленного комплекса качественным топливом. "За счет широкой географии деятельности и развития клиентских сервисов мы эффективно и оперативно реагируем на потребности рынка и расширяем партнерство с агропромышленными компаниями", - добавил он. Оператором поставки топлива сельхозпроизводителям выступает специализированное предприятие "Газпром нефти" – "Газпромнефть – Региональные продажи". В компании сообщили, что в период посевных и уборочных работ предприятиям АПК предоставляется фиксированная скидка на дизельное топливо.
https://1prime.ru/20241202/gazpromneft-853262454.html
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россия, газпромнефть
Энергетика, РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ
"Газпром нефть" увеличила поставки топлива аграриям
"Газпром нефть" увеличила поставки топлива аграриям в этом сельхозгоду на 15%
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. "Газпром нефть" увеличила поставки топлива аграриям страны в этом сельхозгоду на 15%, сообщила компания.
"Газпром нефть" увеличила почти на 15% поставки бензина и дизельного топлива предприятиям агропромышленного комплекса по итогам сельскохозяйственного сезона 2024 года, - говорится в сообщении на сайте компании.
В период посевной и уборочной кампаний "Газпром нефть" обеспечила топливом порядка 1,5 тысячи сельхозпроизводителей из 17 субъектов РФ, а наибольший объем поставок пришелся на Омскую, Новосибирскую и Ярославскую области, а также на Алтайский и Краснодарский края, уточнили там.
Как отметил директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский, в период посевной и уборочной кампаний важно стабильно обеспечивать предприятия агропромышленного комплекса качественным топливом.
"За счет широкой географии деятельности и развития клиентских сервисов мы эффективно и оперативно реагируем на потребности рынка и расширяем партнерство с агропромышленными компаниями", - добавил он.
Оператором поставки топлива сельхозпроизводителям выступает специализированное предприятие "Газпром нефти" – "Газпромнефть – Региональные продажи". В компании сообщили, что в период посевных и уборочных работ предприятиям АПК предоставляется фиксированная скидка на дизельное топливо.
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