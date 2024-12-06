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Взаимная торговля России и Белоруссии достигла 37,1 миллиарда долларов

Взаимная торговля России и Белоруссии достигла 37,1 миллиарда долларов - 06.12.2024, ПРАЙМ

Взаимная торговля России и Белоруссии достигла 37,1 миллиарда долларов

Объем взаимной торговли РФ и Белоруссии вышел на уровень 37,1 миллиарда долларов в январе-сентябре 2024 года, сообщается в справочных документах, подготовленных | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T14:04+0300

2024-12-06T14:04+0300

2024-12-06T14:04+0300

экономика

россия

белоруссия

международная торговля

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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли РФ и Белоруссии вышел на уровень 37,1 миллиарда долларов в январе-сентябре 2024 года, сообщается в справочных документах, подготовленных пресс-службой Кремля к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск. "Россия – главный экономический партнер Белоруссии (доля во внешней торговле республики – около 60%). Товарооборот по итогам 2023 года вырос на 5,2%, до 46,5 миллиарда долларов (по белорусским оценкам, с учетом услуг – взаимная торговля составила 53 миллиарда долларов). В январе-сентябре с.г. объем взаимной торговли вышел на уровень 37,1 миллиарда долларов", - сообщается в документах. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику, около 4 миллиардов долларов, Россия удерживает первое место. В Белоруссии работают свыше 2,4 тысячи компаний с российским участием. Путин в пятницу в Минске примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию договора о создании Союзного государства.

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россия, белоруссия, международная торговля