https://1prime.ru/20241206/torgovlya-853386814.html
Взаимная торговля России и Белоруссии достигла 37,1 миллиарда долларов
Взаимная торговля России и Белоруссии достигла 37,1 миллиарда долларов - 06.12.2024, ПРАЙМ
Взаимная торговля России и Белоруссии достигла 37,1 миллиарда долларов
Объем взаимной торговли РФ и Белоруссии вышел на уровень 37,1 миллиарда долларов в январе-сентябре 2024 года, сообщается в справочных документах, подготовленных | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T14:04+0300
2024-12-06T14:04+0300
2024-12-06T14:04+0300
экономика
россия
белоруссия
международная торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/80753/52/807535261_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_4a17b2e489cad435150e8997e2e514bc.jpg
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли РФ и Белоруссии вышел на уровень 37,1 миллиарда долларов в январе-сентябре 2024 года, сообщается в справочных документах, подготовленных пресс-службой Кремля к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск. "Россия – главный экономический партнер Белоруссии (доля во внешней торговле республики – около 60%). Товарооборот по итогам 2023 года вырос на 5,2%, до 46,5 миллиарда долларов (по белорусским оценкам, с учетом услуг – взаимная торговля составила 53 миллиарда долларов). В январе-сентябре с.г. объем взаимной торговли вышел на уровень 37,1 миллиарда долларов", - сообщается в документах. По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику, около 4 миллиардов долларов, Россия удерживает первое место. В Белоруссии работают свыше 2,4 тысячи компаний с российским участием. Путин в пятницу в Минске примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию договора о создании Союзного государства.
https://1prime.ru/20241205/dogovor-853354559.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80753/52/807535261_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f04d9e0ae8135a863e7be8be37b0b0e3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, международная торговля
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, международная торговля
Взаимная торговля России и Белоруссии достигла 37,1 миллиарда долларов
Взаимная торговля России и Белоруссии достигла 37,1 млрд долларов за 9 месяцев
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли РФ и Белоруссии вышел на уровень 37,1 миллиарда долларов в январе-сентябре 2024 года, сообщается в справочных документах, подготовленных пресс-службой Кремля к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск.
"Россия – главный экономический партнер Белоруссии (доля во внешней торговле республики – около 60%). Товарооборот по итогам 2023 года вырос на 5,2%, до 46,5 миллиарда долларов (по белорусским оценкам, с учетом услуг – взаимная торговля составила 53 миллиарда долларов). В январе-сентябре с.г. объем взаимной торговли вышел на уровень 37,1 миллиарда долларов", - сообщается в документах.
По накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику, около 4 миллиардов долларов, Россия удерживает первое место. В Белоруссии работают свыше 2,4 тысячи компаний с российским участием.
Путин в пятницу в Минске примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию договора о создании Союзного государства.
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией