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Фон дер Ляйен разрешила свободную торговлю с Южной Америкой вопреки воле ЕС

Фон дер Ляйен разрешила свободную торговлю с Южной Америкой вопреки воле ЕС - 06.12.2024, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен разрешила свободную торговлю с Южной Америкой вопреки воле ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, невзирая на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в пятницу спорное соглашение о... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T16:24+0300

2024-12-06T16:24+0300

2024-12-06T16:28+0300

мировая экономика

финансы

франция

южная америка

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урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

ес

меркосур

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БРЮССЕЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, невзирая на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в пятницу спорное соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки, сообщила глава ЕК на пресс-конференции в уругвайской столице. "Это соглашение - победа для Европы... Это соглашение будет взаимовыгодным для наших 700 миллионов потребителей", - сказала она. Факт завершения переговоров подтвердил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Спустя более двух десятилетий мы завершили переговоры по соглашению между Меркосур и ЕС", - написал он в соцсети X.Документ, обсуждение которого ведется с 1999 года, предполагает договоренность о свободной торговле между Евросоюзом и Меркосур - объединенным рынком южноамериканских стран. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.До последнего момента пресс-служба ЕК не анонсировала подписания каких-либо документов. Теперь соглашение ждет ратификации странами ЕС и поддержки в Европарламенте. Фон дер Ляйен рассчитывает на скорейшее одобрение, невзирая на протесты, в том числе во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии. Местные фермеры против соглашения о свободной торговле с Меркосур, поскольку опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Это может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.По данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить раунд переговоров с Меркосур по заключению торгового соглашения. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, настроены к нему крайне отрицательно. Критики спорного соглашения утверждают, что его реализация негативно отразится на окружающей среде, о необходимости сохранения которой так много говорила Фон дер Ляйен в первый срок на посту главы Еврокомиссии. В частности, экоактивисты пророчат неминуемое ускорение в ближайшем будущем вырубки лесов Амазонии и увеличение выбросов парниковых газов, что усугубит климатический кризис.

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южная америка

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мировая экономика, финансы, франция, южная америка, европа, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, ес, меркосур