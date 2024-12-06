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Фон дер Ляйен разрешила свободную торговлю с Южной Америкой вопреки воле ЕС
Фон дер Ляйен разрешила свободную торговлю с Южной Америкой вопреки воле ЕС - 06.12.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен разрешила свободную торговлю с Южной Америкой вопреки воле ЕС
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, невзирая на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в пятницу спорное соглашение о... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T16:24+0300
2024-12-06T16:24+0300
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, невзирая на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в пятницу спорное соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки, сообщила глава ЕК на пресс-конференции в уругвайской столице. "Это соглашение - победа для Европы... Это соглашение будет взаимовыгодным для наших 700 миллионов потребителей", - сказала она. Факт завершения переговоров подтвердил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Спустя более двух десятилетий мы завершили переговоры по соглашению между Меркосур и ЕС", - написал он в соцсети X.Документ, обсуждение которого ведется с 1999 года, предполагает договоренность о свободной торговле между Евросоюзом и Меркосур - объединенным рынком южноамериканских стран. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.До последнего момента пресс-служба ЕК не анонсировала подписания каких-либо документов. Теперь соглашение ждет ратификации странами ЕС и поддержки в Европарламенте. Фон дер Ляйен рассчитывает на скорейшее одобрение, невзирая на протесты, в том числе во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии. Местные фермеры против соглашения о свободной торговле с Меркосур, поскольку опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Это может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.По данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить раунд переговоров с Меркосур по заключению торгового соглашения. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, настроены к нему крайне отрицательно. Критики спорного соглашения утверждают, что его реализация негативно отразится на окружающей среде, о необходимости сохранения которой так много говорила Фон дер Ляйен в первый срок на посту главы Еврокомиссии. В частности, экоактивисты пророчат неминуемое ускорение в ближайшем будущем вырубки лесов Амазонии и увеличение выбросов парниковых газов, что усугубит климатический кризис.
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мировая экономика, финансы, франция, южная америка, европа, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, ес, меркосур
Мировая экономика, Финансы, ФРАНЦИЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, ЕС, Меркосур
Фон дер Ляйен разрешила свободную торговлю с Южной Америкой вопреки воле ЕС
Глава ЕК разрешила свободную торговлю с Южной Америкой, игнорируя протесты в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 6 дек - ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, невзирая на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в пятницу спорное соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки, сообщила глава ЕК на пресс-конференции в уругвайской столице.
"Это соглашение - победа для Европы... Это соглашение будет взаимовыгодным для наших 700 миллионов потребителей", - сказала она.
Факт завершения переговоров подтвердил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Спустя более двух десятилетий мы завершили переговоры по соглашению между Меркосур и ЕС", - написал он в соцсети X.
Документ, обсуждение которого ведется с 1999 года, предполагает договоренность о свободной торговле между Евросоюзом и Меркосур - объединенным рынком южноамериканских стран. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
До последнего момента пресс-служба ЕК не анонсировала подписания каких-либо документов. Теперь соглашение ждет ратификации странами ЕС и поддержки в Европарламенте.
Макрон призвал ЕК прекратить раунд переговоров с Меркосур
Фон дер Ляйен рассчитывает на скорейшее одобрение, невзирая на протесты, в том числе во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии. Местные фермеры против соглашения о свободной торговле с Меркосур, поскольку опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Это может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
По данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить раунд переговоров с Меркосур по заключению торгового соглашения. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, настроены к нему крайне отрицательно.
Критики спорного соглашения утверждают, что его реализация негативно отразится на окружающей среде, о необходимости сохранения которой так много говорила Фон дер Ляйен в первый срок на посту главы Еврокомиссии. В частности, экоактивисты пророчат неминуемое ускорение в ближайшем будущем вырубки лесов Амазонии и увеличение выбросов парниковых газов, что усугубит климатический кризис.