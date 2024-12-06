Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко рассказал о росте товарооборота Белоруссии и России - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241206/tovarooborot-853390416.html
Лукашенко рассказал о росте товарооборота Белоруссии и России
Лукашенко рассказал о росте товарооборота Белоруссии и России - 06.12.2024, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал о росте товарооборота Белоруссии и России
Товарооборот между Белоруссией и Россией в этом году может достичь 60 млрд долларов, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявил на... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:12+0300
2024-12-06T15:12+0300
экономика
россия
белоруссия
александр лукашенко
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853389482_0:0:2152:1211_1920x0_80_0_0_6458ecf7de7a9304a005f3002dc0bdf0.jpg
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Товарооборот между Белоруссией и Россией в этом году может достичь 60 млрд долларов, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявил на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в МинскеПо его словам, белорусско-российский товарооборот поступательно увеличивается. В 2023 году он достиг 55 миллиардов долларов, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста составит примерно 60 миллиардов долларов, отметил он . Лукашенко призвал задаться вопросом, все ли страны сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям.
https://1prime.ru/20241205/dogovor-853354559.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853389482_0:0:1668:1251_1920x0_80_0_0_74b1238ace33e19ed5eff4cf077b259f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, александр лукашенко, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, товарооборот
15:12 06.12.2024
 
Лукашенко рассказал о росте товарооборота Белоруссии и России

Лукашенко: товарооборот Белоруссии и РФ в этом году может достичь $60 млрд

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Товарооборот между Белоруссией и Россией в этом году может достичь 60 млрд долларов, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявил на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в Минске
По его словам, белорусско-российский товарооборот поступательно увеличивается. В 2023 году он достиг 55 миллиардов долларов, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста составит примерно 60 миллиардов долларов, отметил он .
Лукашенко призвал задаться вопросом, все ли страны сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям.
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Вчера, 14:04
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенкотоварооборот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала