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Лукашенко рассказал о росте товарооборота Белоруссии и России
Лукашенко рассказал о росте товарооборота Белоруссии и России - 06.12.2024, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал о росте товарооборота Белоруссии и России
Товарооборот между Белоруссией и Россией в этом году может достичь 60 млрд долларов, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявил на... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:12+0300
2024-12-06T15:12+0300
2024-12-06T15:12+0300
экономика
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белоруссия
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товарооборот
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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Товарооборот между Белоруссией и Россией в этом году может достичь 60 млрд долларов, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявил на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в МинскеПо его словам, белорусско-российский товарооборот поступательно увеличивается. В 2023 году он достиг 55 миллиардов долларов, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста составит примерно 60 миллиардов долларов, отметил он . Лукашенко призвал задаться вопросом, все ли страны сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, товарооборот
Лукашенко рассказал о росте товарооборота Белоруссии и России
Лукашенко: товарооборот Белоруссии и РФ в этом году может достичь $60 млрд
МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Товарооборот между Белоруссией и Россией в этом году может достичь 60 млрд долларов, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявил на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в Минске
По его словам, белорусско-российский товарооборот поступательно увеличивается. В 2023 году он достиг 55 миллиардов долларов, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста составит примерно 60 миллиардов долларов, отметил он .
Лукашенко призвал задаться вопросом, все ли страны сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям.
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