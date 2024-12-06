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Лукашенко рассказал о росте товарооборота Белоруссии и России

Лукашенко рассказал о росте товарооборота Белоруссии и России - 06.12.2024, ПРАЙМ

Лукашенко рассказал о росте товарооборота Белоруссии и России

Товарооборот между Белоруссией и Россией в этом году может достичь 60 млрд долларов, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявил на... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:12+0300

2024-12-06T15:12+0300

2024-12-06T15:12+0300

экономика

россия

белоруссия

александр лукашенко

товарооборот

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МИНСК, 6 дек - ПРАЙМ. Товарооборот между Белоруссией и Россией в этом году может достичь 60 млрд долларов, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявил на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в МинскеПо его словам, белорусско-российский товарооборот поступательно увеличивается. В 2023 году он достиг 55 миллиардов долларов, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста составит примерно 60 миллиардов долларов, отметил он . Лукашенко призвал задаться вопросом, все ли страны сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям.

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россия, белоруссия, александр лукашенко, товарооборот