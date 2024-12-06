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В Москве предупредили о новых тарифах на проезд в общественном транспорте

В Москве предупредили о новых тарифах на проезд в общественном транспорте - 06.12.2024, ПРАЙМ

В Москве предупредили о новых тарифах на проезд в общественном транспорте

Тарифы на проезд в московском общественном транспорте изменятся с 2 января 2025 года. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T20:37+0300

2024-12-06T20:37+0300

2024-12-06T21:04+0300

россия

москва

общественный транспорт

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Тарифы на проезд в московском общественном транспорте изменятся с 2 января 2025 года. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на два рубля. Больше нельзя будет купить билет "Единый" на 60 поездок. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. Отмечается, что с 2 января следующего года в столице изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Данная корректировка требуется для дальнейшей модернизации и эффективной работы транспортной системы города. По данным департамента, самым выгодным тарифом за разовую поездку четвертый год подряд останется оплата проезда по биометрии, ее стоимость составит 59 рублей. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на два рубля, добавили в пресс-службе. При этом пассажиры по-прежнему смогут совершать бесплатные пересадки между наземным транспортом и метро, МЦК, МЦД. Также в сообщении сказано, что, по сравнению с другими крупными российскими городами, у столичных школьников и студентов по-прежнему останутся наиболее доступные проездные. Билеты без лимита поездок останутся самыми выгодными среди крупных городов России, сообщил департамент. В ведомстве добавили, что при обновлении тарифного меню всегда ориентируются на популярность разных билетов среди пассажиров, делая его проще и понятнее. Дептранс предупредил, что в новом году билета "Единый" на 60 поездок не будет, так как доля поездок по нему составляет всего 1% и пассажирам выгоднее и удобнее пользоваться билетом "Кошелек", поездки по которому не "сгорают" через 45 дней, а стоимость одной поездки идентична. Также будет доступна скидка 50% при пересадке с метро, МЦК, МЦД на наземный транспорт. В пресс-службе заявили, что в столице пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за преодоленное расстояние в Москве гораздо ниже, чем в других крупных городах страны. А сами тарифы на проезд с 2011 года остаются ниже инфляции на 25%. По данным ведомства, средства, полученные от индексации тарифов, направят на дальнейшее развитие городского транспорта: модернизацию инфраструктуры, билетной системы и пассажирских сервисов.

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россия, москва, общественный транспорт