https://1prime.ru/20241206/tsb-853385701.html

ЦБ расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов

ЦБ расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов - 06.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов

Банк России расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов, теперь после тестирования они смогут купить облигации со структурным доходом,... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T13:26+0300

2024-12-06T13:26+0300

2024-12-06T13:26+0300

экономика

инвесторы

https://cdnn.1prime.ru/img/84041/26/840412655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6edbec65cda03dd2bcb7f597633c9d17.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Банк России расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов, теперь после тестирования они смогут купить облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг иностранных биржевых фондов (ETF, Exchange-Traded Funds), говорится в пресс-релизе регулятора. "Теперь неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут купить облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых крупных иностранных биржевых фондов (ETF, Exchange-Traded Funds). Этот инструмент считается менее рискованным, потому что инвестору при погашении бумаги всегда гарантировано возвращение ее номинальной стоимости", - сказано в пресс-релизе. Банк России установит требования к тому, какие фонды можно выбирать при выпуске таких облигаций, говорится там же. Также регулятор предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам приобретать без тестирования паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые вкладывают средства в ликвидные рыночные активы. В таких ЗПИФ не должно быть заблокированных иностранных ценных бумаг, отмечается в пресс-релизе.

https://1prime.ru/20241122/rubl-853029934.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инвесторы