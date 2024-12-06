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ЦБ расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов - 06.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241206/tsb-853385701.html
ЦБ расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов
ЦБ расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов - 06.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов
Банк России расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов, теперь после тестирования они смогут купить облигации со структурным доходом,... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T13:26+0300
2024-12-06T13:26+0300
экономика
инвесторы
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Банк России расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов, теперь после тестирования они смогут купить облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг иностранных биржевых фондов (ETF, Exchange-Traded Funds), говорится в пресс-релизе регулятора. "Теперь неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут купить облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых крупных иностранных биржевых фондов (ETF, Exchange-Traded Funds). Этот инструмент считается менее рискованным, потому что инвестору при погашении бумаги всегда гарантировано возвращение ее номинальной стоимости", - сказано в пресс-релизе. Банк России установит требования к тому, какие фонды можно выбирать при выпуске таких облигаций, говорится там же. Также регулятор предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам приобретать без тестирования паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые вкладывают средства в ликвидные рыночные активы. В таких ЗПИФ не должно быть заблокированных иностранных ценных бумаг, отмечается в пресс-релизе.
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инвесторы
Экономика, инвесторы
13:26 06.12.2024
 
ЦБ расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов

Банк России расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Банк России расширит число инструментов для неквалифицированных инвесторов, теперь после тестирования они смогут купить облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг иностранных биржевых фондов (ETF, Exchange-Traded Funds), говорится в пресс-релизе регулятора.
"Теперь неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут купить облигации со структурным доходом, привязанным к стоимости ценных бумаг некоторых крупных иностранных биржевых фондов (ETF, Exchange-Traded Funds). Этот инструмент считается менее рискованным, потому что инвестору при погашении бумаги всегда гарантировано возвращение ее номинальной стоимости", - сказано в пресс-релизе.
Банк России установит требования к тому, какие фонды можно выбирать при выпуске таких облигаций, говорится там же.
Также регулятор предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам приобретать без тестирования паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые вкладывают средства в ликвидные рыночные активы. В таких ЗПИФ не должно быть заблокированных иностранных ценных бумаг, отмечается в пресс-релизе.
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