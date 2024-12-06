Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ зафиксировали рекордный рост сборов в некредитном страховании жизни - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241206/tsb-853402552.html
В ЦБ зафиксировали рекордный рост сборов в некредитном страховании жизни
В ЦБ зафиксировали рекордный рост сборов в некредитном страховании жизни - 06.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ зафиксировали рекордный рост сборов в некредитном страховании жизни
Сборы в сегменте некредитного страхования жизни - инвестиционного и накопительного (ИСЖ и НСЖ) - увеличились до исторического максимума в прошлом квартале,... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T18:51+0300
2024-12-06T18:51+0300
экономика
россия
страхование жизни
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сборы в сегменте некредитного страхования жизни - инвестиционного и накопительного (ИСЖ и НСЖ) - увеличились до исторического максимума в прошлом квартале, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. "В третьем квартале 2024 года совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) увеличились более чем в четыре с половиной раза относительно показателя годом ранее и в два с половиной раза к предыдущему кварталу, до 651,6 миллиарда рублей, – максимального значения за всю историю наблюдений. Быстрый рост и рекордные значения сборов продемонстрировали оба сегмента. При этом темпы роста НСЖ были выше темпов роста ИСЖ", - указывается там. "В абсолютном выражении более трех четвертей роста некредитного страхования жизни год к году также обеспечило НСЖ. В результате доля НСЖ в совокупных сборах по некредитному страхованию жизни в третьем квартале 2024 года выросла до 74% (плюс 15 процентных пунктов год к году)", - добавляется там же. С начала года взносы по некредитному страхованию жизни составил 1,1 триллиона рублей, что почти втрое больше первых трёх кварталов прошлого года. При этом три четверти прироста сборов пришлись на двух страховщиков. Это способствовало росту концентрации сегмента некредитного страхования жизни: доля сборов, которая приходится на них, составила 65% (плюс 15 процентных пунктов год к году). А увеличение объемов сборов произошло за счет роста числа договоров с высокой премией и активных продаж краткосрочных программ с гарантированной доходностью, указывается там же. Объем выплат по договорам НСЖ по итогам квартала увеличился почти в четыре раза относительно показателя годом ранее, до 145,7 миллиарда рублей, по ИСЖ – почти на треть, до 96,6 миллиарда. По итогам всех трёх кварталов года объем выплат по НСЖ составил 257,6 миллиарда рублей (плюс 138 процентов год к году), по ИСЖ – 224,6 миллиарда (плюс 3,6% год к году).
https://1prime.ru/20241206/strakhovschiki-853402404.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a43fb10000f0264b491453230417111d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, страхование жизни
Экономика, РОССИЯ, страхование жизни
18:51 06.12.2024
 
В ЦБ зафиксировали рекордный рост сборов в некредитном страховании жизни

ЦБ: сборы в некредитном страховании жизни в III квартале показали рекордный рост

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сборы в сегменте некредитного страхования жизни - инвестиционного и накопительного (ИСЖ и НСЖ) - увеличились до исторического максимума в прошлом квартале, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России.
"В третьем квартале 2024 года совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) увеличились более чем в четыре с половиной раза относительно показателя годом ранее и в два с половиной раза к предыдущему кварталу, до 651,6 миллиарда рублей, – максимального значения за всю историю наблюдений. Быстрый рост и рекордные значения сборов продемонстрировали оба сегмента. При этом темпы роста НСЖ были выше темпов роста ИСЖ", - указывается там.
"В абсолютном выражении более трех четвертей роста некредитного страхования жизни год к году также обеспечило НСЖ. В результате доля НСЖ в совокупных сборах по некредитному страхованию жизни в третьем квартале 2024 года выросла до 74% (плюс 15 процентных пунктов год к году)", - добавляется там же.
С начала года взносы по некредитному страхованию жизни составил 1,1 триллиона рублей, что почти втрое больше первых трёх кварталов прошлого года. При этом три четверти прироста сборов пришлись на двух страховщиков. Это способствовало росту концентрации сегмента некредитного страхования жизни: доля сборов, которая приходится на них, составила 65% (плюс 15 процентных пунктов год к году). А увеличение объемов сборов произошло за счет роста числа договоров с высокой премией и активных продаж краткосрочных программ с гарантированной доходностью, указывается там же.
Объем выплат по договорам НСЖ по итогам квартала увеличился почти в четыре раза относительно показателя годом ранее, до 145,7 миллиарда рублей, по ИСЖ – почти на треть, до 96,6 миллиарда. По итогам всех трёх кварталов года объем выплат по НСЖ составил 257,6 миллиарда рублей (плюс 138 процентов год к году), по ИСЖ – 224,6 миллиарда (плюс 3,6% год к году).
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
В ЦБ зафиксировали рост сборов страховщиков в России
18:36
 
ЭкономикаРОССИЯстрахование жизни
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала