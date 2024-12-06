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В ЦБ зафиксировали рекордный рост сборов в некредитном страховании жизни
В ЦБ зафиксировали рекордный рост сборов в некредитном страховании жизни - 06.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ зафиксировали рекордный рост сборов в некредитном страховании жизни
Сборы в сегменте некредитного страхования жизни - инвестиционного и накопительного (ИСЖ и НСЖ) - увеличились до исторического максимума в прошлом квартале,... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T18:51+0300
2024-12-06T18:51+0300
2024-12-06T18:51+0300
экономика
россия
страхование жизни
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сборы в сегменте некредитного страхования жизни - инвестиционного и накопительного (ИСЖ и НСЖ) - увеличились до исторического максимума в прошлом квартале, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. "В третьем квартале 2024 года совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) увеличились более чем в четыре с половиной раза относительно показателя годом ранее и в два с половиной раза к предыдущему кварталу, до 651,6 миллиарда рублей, – максимального значения за всю историю наблюдений. Быстрый рост и рекордные значения сборов продемонстрировали оба сегмента. При этом темпы роста НСЖ были выше темпов роста ИСЖ", - указывается там. "В абсолютном выражении более трех четвертей роста некредитного страхования жизни год к году также обеспечило НСЖ. В результате доля НСЖ в совокупных сборах по некредитному страхованию жизни в третьем квартале 2024 года выросла до 74% (плюс 15 процентных пунктов год к году)", - добавляется там же. С начала года взносы по некредитному страхованию жизни составил 1,1 триллиона рублей, что почти втрое больше первых трёх кварталов прошлого года. При этом три четверти прироста сборов пришлись на двух страховщиков. Это способствовало росту концентрации сегмента некредитного страхования жизни: доля сборов, которая приходится на них, составила 65% (плюс 15 процентных пунктов год к году). А увеличение объемов сборов произошло за счет роста числа договоров с высокой премией и активных продаж краткосрочных программ с гарантированной доходностью, указывается там же. Объем выплат по договорам НСЖ по итогам квартала увеличился почти в четыре раза относительно показателя годом ранее, до 145,7 миллиарда рублей, по ИСЖ – почти на треть, до 96,6 миллиарда. По итогам всех трёх кварталов года объем выплат по НСЖ составил 257,6 миллиарда рублей (плюс 138 процентов год к году), по ИСЖ – 224,6 миллиарда (плюс 3,6% год к году).
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россия, страхование жизни
Экономика, РОССИЯ, страхование жизни
В ЦБ зафиксировали рекордный рост сборов в некредитном страховании жизни
ЦБ: сборы в некредитном страховании жизни в III квартале показали рекордный рост
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сборы в сегменте некредитного страхования жизни - инвестиционного и накопительного (ИСЖ и НСЖ) - увеличились до исторического максимума в прошлом квартале, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России.
"В третьем квартале 2024 года совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) увеличились более чем в четыре с половиной раза относительно показателя годом ранее и в два с половиной раза к предыдущему кварталу, до 651,6 миллиарда рублей, – максимального значения за всю историю наблюдений. Быстрый рост и рекордные значения сборов продемонстрировали оба сегмента. При этом темпы роста НСЖ были выше темпов роста ИСЖ", - указывается там.
"В абсолютном выражении более трех четвертей роста некредитного страхования жизни год к году также обеспечило НСЖ. В результате доля НСЖ в совокупных сборах по некредитному страхованию жизни в третьем квартале 2024 года выросла до 74% (плюс 15 процентных пунктов год к году)", - добавляется там же.
С начала года взносы по некредитному страхованию жизни составил 1,1 триллиона рублей, что почти втрое больше первых трёх кварталов прошлого года. При этом три четверти прироста сборов пришлись на двух страховщиков. Это способствовало росту концентрации сегмента некредитного страхования жизни: доля сборов, которая приходится на них, составила 65% (плюс 15 процентных пунктов год к году). А увеличение объемов сборов произошло за счет роста числа договоров с высокой премией и активных продаж краткосрочных программ с гарантированной доходностью, указывается там же.
Объем выплат по договорам НСЖ по итогам квартала увеличился почти в четыре раза относительно показателя годом ранее, до 145,7 миллиарда рублей, по ИСЖ – почти на треть, до 96,6 миллиарда. По итогам всех трёх кварталов года объем выплат по НСЖ составил 257,6 миллиарда рублей (плюс 138 процентов год к году), по ИСЖ – 224,6 миллиарда (плюс 3,6% год к году).
В ЦБ зафиксировали рост сборов страховщиков в России