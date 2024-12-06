https://1prime.ru/20241206/turtsiya-853378941.html
Посол России заявил о вреде подлаживания турецких банков под санкции
Посол России заявил о вреде подлаживания турецких банков под санкции - 06.12.2024, ПРАЙМ
Посол России заявил о вреде подлаживания турецких банков под санкции
Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе по туризму, заявил РИА Новости посол РФ в... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:31+0300
2024-12-06T10:31+0300
2024-12-06T10:31+0300
экономика
россия
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg
АНКАРА, 6 дек – ПРАЙМ. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе по туризму, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции, сообщило в среду местное экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии. "Ситуация говорит сама за себя. То, что турецкая банковская система подлаживается под незаконные западные санкции, естественно, вредит нашему сотрудничеству, в том числе, в сфере туризма", - сказал дипломат. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20241204/rossija-853305258.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_134:0:2266:1599_1920x0_80_0_0_61f137c6f380e766f4ee558b1076daa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
Посол России заявил о вреде подлаживания турецких банков под санкции
Посол Ерхов: подлаживание турецких банков под санкции вредит работе с Россией
АНКАРА, 6 дек – ПРАЙМ. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе по туризму, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Санкции США, введенные против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции, сообщило в среду местное экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии.
"Ситуация говорит сама за себя. То, что турецкая банковская система подлаживается под незаконные западные санкции, естественно, вредит нашему сотрудничеству, в том числе, в сфере туризма", - сказал дипломат.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Россия в октябре нарастила поставки металлов в Турцию до максимума с мая