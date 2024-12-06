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Банки в Турции ждут решения властей по старым долларам, сообщили СМИ - 06.12.2024, ПРАЙМ
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Банки в Турции ждут решения властей по старым долларам, сообщили СМИ
Банки в Турции ждут решения властей по старым долларам, сообщили СМИ - 06.12.2024, ПРАЙМ
Банки в Турции ждут решения властей по старым долларам, сообщили СМИ
Центральный банк Турции в ближайшее время направит в банки и пункты обмена валют решение по приему старых долларовых банкнот, заявил РИА Новости источник в... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T16:55+0300
2024-12-06T16:55+0300
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АНКАРА, 6 дек – ПРАЙМ. Центральный банк Турции в ближайшее время направит в банки и пункты обмена валют решение по приему старых долларовых банкнот, заявил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. На прошлой неделе корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Ранее в четверг газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот. "Мы сейчас ждем соответствующего решения официальных властей, в частности Центробанка, Ассоциации (банков, пунктов обмена валюты – ред.). Ждем в ближайшее время. Пока мы в ожидании", - сказал собеседник агентства. Тем временем, согласно изданию Ekonomim, в пунктах обмена валют стали принимать банкноты в 50 и 100 долларов старого образца, но по низкому курсу.
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турция, банки, доллар, купюры
Экономика, ТУРЦИЯ, Банки, доллар, купюры
16:55 06.12.2024
 
Банки в Турции ждут решения властей по старым долларам, сообщили СМИ

РИА Новости: банки и обменники ждут решения турецких властей по старым долларам

© Unsplash/Engin YapiciВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Engin Yapici
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АНКАРА, 6 дек – ПРАЙМ. Центральный банк Турции в ближайшее время направит в банки и пункты обмена валют решение по приему старых долларовых банкнот, заявил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
На прошлой неделе корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Ранее в четверг газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.
"Мы сейчас ждем соответствующего решения официальных властей, в частности Центробанка, Ассоциации (банков, пунктов обмена валюты – ред.). Ждем в ближайшее время. Пока мы в ожидании", - сказал собеседник агентства.
Тем временем, согласно изданию Ekonomim, в пунктах обмена валют стали принимать банкноты в 50 и 100 долларов старого образца, но по низкому курсу.
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