https://1prime.ru/20241206/ukraina-853388533.html

На Западе назвали три сценария завершения конфликта на Украине

На Западе назвали три сценария завершения конфликта на Украине - 06.12.2024, ПРАЙМ

На Западе назвали три сценария завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться сценарием, подразумевающим ее разделение, говорится в материале итальянского издания Il Fatto Quotidiano. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T14:43+0300

2024-12-06T14:43+0300

2024-12-06T14:43+0300

политика

украина

территории

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может завершиться сценарием, подразумевающим ее разделение, говорится в материале итальянского издания Il Fatto Quotidiano."Существует три сценария. Первый, наиболее близкий к пожеланиям Владимира Зеленского, — это немецкая модель. Украина будет разделена на два блока, как Германия во времена холодной войны", — отмечается в тексте статьи.Автор материала также заметил, что первый вариант можно считать наиболее опасным из всех предложенных.Второй же сценарий предполагает превращение Украины в "Израиль Восточной Европы", где союзники Киева поставляли бы ему оружие, что приведет к дорогостоящей продолжающейся войне.Третий сценарий предлагает разделение Украины и присутствие международной миссии, состоящей из вооруженных сил держав, не входящих в НАТО, например Китая и Индии, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241206/raketa-853383068.html

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украина, территории