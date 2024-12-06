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На Западе назвали три сценария завершения конфликта на Украине - 06.12.2024, ПРАЙМ
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На Западе назвали три сценария завершения конфликта на Украине
На Западе назвали три сценария завершения конфликта на Украине - 06.12.2024, ПРАЙМ
На Западе назвали три сценария завершения конфликта на Украине
Конфликт на Украине может завершиться сценарием, подразумевающим ее разделение, говорится в материале итальянского издания Il Fatto Quotidiano. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T14:43+0300
2024-12-06T14:43+0300
политика
украина
территории
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может завершиться сценарием, подразумевающим ее разделение, говорится в материале итальянского издания Il Fatto Quotidiano."Существует три сценария. Первый, наиболее близкий к пожеланиям Владимира Зеленского, — это немецкая модель. Украина будет разделена на два блока, как Германия во времена холодной войны", — отмечается в тексте статьи.Автор материала также заметил, что первый вариант можно считать наиболее опасным из всех предложенных.Второй же сценарий предполагает превращение Украины в "Израиль Восточной Европы", где союзники Киева поставляли бы ему оружие, что приведет к дорогостоящей продолжающейся войне.Третий сценарий предлагает разделение Украины и присутствие международной миссии, состоящей из вооруженных сил держав, не входящих в НАТО, например Китая и Индии, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241206/raketa-853383068.html
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украина, территории
Политика, УКРАИНА, Территории
14:43 06.12.2024
 
На Западе назвали три сценария завершения конфликта на Украине

FQ: конфликт на Украине может завершиться сценарием, подразумевающим ее раздел

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Конфликт на Украине может завершиться сценарием, подразумевающим ее разделение, говорится в материале итальянского издания Il Fatto Quotidiano.
"Существует три сценария. Первый, наиболее близкий к пожеланиям Владимира Зеленского, — это немецкая модель. Украина будет разделена на два блока, как Германия во времена холодной войны", — отмечается в тексте статьи.
Автор материала также заметил, что первый вариант можно считать наиболее опасным из всех предложенных.
Второй же сценарий предполагает превращение Украины в "Израиль Восточной Европы", где союзники Киева поставляли бы ему оружие, что приведет к дорогостоящей продолжающейся войне.
Третий сценарий предлагает разделение Украины и присутствие международной миссии, состоящей из вооруженных сил держав, не входящих в НАТО, например Китая и Индии, заключили в издании.
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