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"Абсолютно необратимо": на Западе сделали заявление о ситуации на Украине
"Абсолютно необратимо": на Западе сделали заявление о ситуации на Украине - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Абсолютно необратимо": на Западе сделали заявление о ситуации на Украине
Переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта возможны, если Запад осознает, что Москва уже практически победила. Об этом заявил... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T23:32+0300
2024-12-06T23:32+0300
2024-12-06T23:32+0300
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта возможны, если Запад осознает, что Москва уже практически победила. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.По его словам, всегда нужно иметь в виду, что русские выигрывают в конфликте во всех отношениях и нет никаких перспектив, что эту победу можно повернуть вспять. "Направление развития военных действий сейчас абсолютно ясно и необратимо", — сказал он.Меркурис также отметил, что у Москвы нет никаких причин и мотивации идти на компромиссы. Он напомнил, что России до сих пор были безразличны санкции, и за все время конфликта не было ни одного момента, когда она пошла бы на уступки из-за этих мер или их угрозы. "Я ни на секунду не верю, что они начнут делать это сейчас", — заявил эксперт.Он добавил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном должны проходить с пониманием того, что РФ в ближайшее время победит в конфликте и, "на самом деле, с практической точки зрения, она уже это сделала".
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, переговоры
"Абсолютно необратимо": на Западе сделали заявление о ситуации на Украине
Меркурис: Россия выигрывает на Украине и у нее нет причин идти на компромисс
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ.
Переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта возможны, если Запад осознает, что Москва уже практически победила. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
По его словам, всегда нужно иметь в виду, что русские выигрывают в конфликте во всех отношениях и нет никаких перспектив, что эту победу можно повернуть вспять.
"Направление развития военных действий сейчас абсолютно ясно и необратимо", — сказал он.
Меркурис также отметил, что у Москвы нет никаких причин и мотивации идти на компромиссы. Он напомнил, что России до сих пор были безразличны санкции, и за все время конфликта не было ни одного момента, когда она пошла бы на уступки из-за этих мер или их угрозы.
"Я ни на секунду не верю, что они начнут делать это сейчас", — заявил эксперт.
Он добавил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном должны проходить с пониманием того, что РФ в ближайшее время победит в конфликте и, "на самом деле, с практической точки зрения, она уже это сделала".
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