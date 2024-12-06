https://1prime.ru/20241206/ukraina-853405473.html

"Абсолютно необратимо": на Западе сделали заявление о ситуации на Украине

"Абсолютно необратимо": на Западе сделали заявление о ситуации на Украине - 06.12.2024, ПРАЙМ

"Абсолютно необратимо": на Западе сделали заявление о ситуации на Украине

Переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта возможны, если Запад осознает, что Москва уже практически победила. Об этом заявил... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T23:32+0300

2024-12-06T23:32+0300

2024-12-06T23:32+0300

политика

россия

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запад

переговоры

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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта возможны, если Запад осознает, что Москва уже практически победила. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.По его словам, всегда нужно иметь в виду, что русские выигрывают в конфликте во всех отношениях и нет никаких перспектив, что эту победу можно повернуть вспять. "Направление развития военных действий сейчас абсолютно ясно и необратимо", — сказал он.Меркурис также отметил, что у Москвы нет никаких причин и мотивации идти на компромиссы. Он напомнил, что России до сих пор были безразличны санкции, и за все время конфликта не было ни одного момента, когда она пошла бы на уступки из-за этих мер или их угрозы. "Я ни на секунду не верю, что они начнут делать это сейчас", — заявил эксперт.Он добавил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном должны проходить с пониманием того, что РФ в ближайшее время победит в конфликте и, "на самом деле, с практической точки зрения, она уже это сделала".

https://1prime.ru/20241205/buduschee-853373409.html

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россия, украина, запад, переговоры