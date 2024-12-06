Явно и неявно: рынки ждут притока валютной ликвидности

МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Курс рубля частично отыграл потери на международном рынке форекс, укрепившись до уровня ниже 100 за доллар США. Укрепление наблюдаем и на внутреннем межбанковском рынке, здесь рубль приблизился к отметке 100 по паре USD/RUB и до 13,6 к китайскому юаню.Полагаем, что основными факторами поддержки стало следующее:Укрепление было в целом ожидаемым, поскольку рынок остается волатильным и существенные движения рубля возможны как в сторону снижения, так и в сторону укрепления на горизонте ближайших месяцев. Столь сильные колебания обусловлены меньшей глубиной и насыщенностью рынка ликвидностью. Тем более, приостановка покупок иностранной валюты Центральным Банком, как мы уже отмечали, недостаточно для разворота курса к укреплению.Фундаментальные причины для слабого курса остаются. Послабления для экспортеров по репатриации лишь 25% валютной выручки продолжают действовать и возвращение прежних требований не улучшит их положения, поскольку валютная ликвидность необходима бизнесу для проведения внешнеторговой деятельности за рубежом. К тому же, структура внутренних расчетов в силу санкций сместилась номинально в пользу рубля. Более того, курс рубля сейчас еще в большей степени зависит от экспорта-импорта и в меньшей – от денежно-кредитной политики в силу оторванности от международного рынка капитала и валюты. Высокий уровень реальных ставок в экономике имеет меньший эффект и не сглаживает негативное влияние от падения цен на сырье, доходы от которого по сути остались одним из ключевых каналов прямого потока валюты в Россию.Слабый курс рубля в условиях снижения мировых цен на нефть оправдан для правительства в силу бюджетного интереса. Во избежание более глубокой девальвации могут быть использованы вновь словесные интервенции, а также вливания валютной ликвидности на рынок – явно или неявно со стороны Центрального банка, как и неявно – крупнейшими экспортерами. Другой мерой может стать еще большее ограничение оттоков капитала из страны.В ближайшие месяцы, пока банки адаптируются под условия новых санкций и ищут альтернативные механизмы для проведения валютных расчетов, курс продолжит колебаться. Полагаем, что диапазон будет довольно широким, в пределах 100-107 руб. за доллар, 13,5-14,8 за юань.Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Курс рубля частично отыграл потери на международном рынке форекс, укрепившись до уровня ниже 100 за доллар США. Укрепление наблюдаем и на внутреннем межбанковском рынке, здесь рубль приблизился к отметке 100 по паре USD/RUB и до 13,6 к китайскому юаню.
Полагаем, что основными факторами поддержки стало следующее:
насыщение спроса после резкого роста на фоне введенных санкций в отношении Газпромбанка;
вербальные интервенции, в том числе министра финансов Антона Силуанова о краткосрочном характере ослабления рубля из-за санкций и об активных продажах валюты экспортерами.
Укрепление было в целом ожидаемым, поскольку рынок остается волатильным и существенные движения рубля возможны как в сторону снижения, так и в сторону укрепления на горизонте ближайших месяцев. Столь сильные колебания обусловлены меньшей глубиной и насыщенностью рынка ликвидностью. Тем более, приостановка покупок иностранной валюты Центральным Банком, как мы уже отмечали, недостаточно для разворота курса к укреплению.
Фундаментальные причины для слабого курса остаются. Послабления для экспортеров по репатриации лишь 25% валютной выручки продолжают действовать и возвращение прежних требований не улучшит их положения, поскольку валютная ликвидность необходима бизнесу для проведения внешнеторговой деятельности за рубежом. К тому же, структура внутренних расчетов в силу санкций сместилась номинально в пользу рубля. Более того, курс рубля сейчас еще в большей степени зависит от экспорта-импорта и в меньшей – от денежно-кредитной политики в силу оторванности от международного рынка капитала и валюты. Высокий уровень реальных ставок в экономике имеет меньший эффект и не сглаживает негативное влияние от падения цен на сырье, доходы от которого по сути остались одним из ключевых каналов прямого потока валюты в Россию.
Слабый курс рубля в условиях снижения мировых цен на нефть оправдан для правительства в силу бюджетного интереса. Во избежание более глубокой девальвации могут быть использованы вновь словесные интервенции, а также вливания валютной ликвидности на рынок – явно или неявно со стороны Центрального банка, как и неявно – крупнейшими экспортерами. Другой мерой может стать еще большее ограничение оттоков капитала из страны.
В ближайшие месяцы, пока банки адаптируются под условия новых санкций и ищут альтернативные механизмы для проведения валютных расчетов, курс продолжит колебаться. Полагаем, что диапазон будет довольно широким, в пределах 100-107 руб. за доллар, 13,5-14,8 за юань.
Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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