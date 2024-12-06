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Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков в России обновила рекорд

Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков в России обновила рекорд - 06.12.2024, ПРАЙМ

Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков в России обновила рекорд

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третий декады ноября выросла на 0,42 | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T16:20+0300

2024-12-06T16:20+0300

2024-12-06T16:20+0300

экономика

россия

банки

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третий декады ноября выросла на 0,42 процентного пункта и достигла 21,98% годовых, обновив исторический рекорд, следует из материалов Банка России. Предыдущий исторический максимум был достигнут декадой ранее - 21,56%. Рекордно низкий показатель был установлен в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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россия, банки