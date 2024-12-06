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Продажи армянских предпринимателей на Wildberries выросли в 14,5 раза - 06.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241206/wildberries-853387690.html
Продажи армянских предпринимателей на Wildberries выросли в 14,5 раза
Продажи армянских предпринимателей на Wildberries выросли в 14,5 раза - 06.12.2024, ПРАЙМ
Продажи армянских предпринимателей на Wildberries выросли в 14,5 раза
Продажи предпринимателей из Армении на Wildberries по итогам первых трёх кварталов года выросли в валовом выражении в 14,5 раза, сообщает пресс-служба... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T14:16+0300
2024-12-06T14:16+0300
экономика
россия
армения
wildberries
бизнес
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ЕРЕВАН, 6 дек - ПРАЙМ. Продажи предпринимателей из Армении на Wildberries по итогам первых трёх кварталов года выросли в валовом выражении в 14,5 раза, сообщает пресс-служба маркетплейса. "Wildberries активно развивает сотрудничество с местными предпринимателями и расширяет возможности экспорта продукции для производителей Армении. Все больше предпринимателей запускают свой бизнес на платформе: за (первые - ред.) девять месяцев 2024 года их число выросло на 345% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ⁠Продажи армянских продавцов в январе-сентябре 2024 года в денежном эквиваленте увеличились на 1354% год к году", - говорится в сообщении. Отмечается, что товары, произведенные в Армении, пользуются высоким спросом на площадке. "Так, продажи локальных товаров в указанный период увеличились в денежном эквиваленте на 33% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярными категориями стали: косметика, аксессуары, продукты, обувь и белье, а также ювелирные украшения, одежда для взрослых и детей", - отметили в пресс-службе. В компании уточнили, что партнеры в Армении могут осуществлять поставки на сортировочный центр в Ереване. В текущем году стала доступна отгрузка сверхгабаритных товаров по модели продаж "Маркетплейс" внутри страны. Расширяется сеть пунктов выдачи заказов, на 1 октября общий рост составил 92% год к году, отметили в пресс-службе По данным маркетплейса, сами жители Армении больше всего заказывали на платформе одежду, обувь, косметику, автомобильные товары, аксессуары, белье, смартфоны, бытовую технику, посуду и инвентарь, а также текстиль для дома. "Стремимся развивать наши сервисы для представителей бизнеса Армении, чтобы больше локальных брендов могли выходить на площадку и радовать покупателей международных рынков, а предприниматели – наращивали продажи и масштабировали свой бизнес онлайн. Так, за (первые - ред.) девять месяцев текущего года эксперты Центра предпринимателей PRO Wildberries провели более 200 вебинаров для действующих и будущих партнеров по выходу на площадку и управлению бизнес-кабинетом", – также говорится в сообщении
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россия, армения, wildberries, бизнес
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Wildberries, Бизнес
14:16 06.12.2024
 
Продажи армянских предпринимателей на Wildberries выросли в 14,5 раза

WB: продажи армянских предпринимателей в январе-сентябре выросли в 14,5 раза

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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ЕРЕВАН, 6 дек - ПРАЙМ. Продажи предпринимателей из Армении на Wildberries по итогам первых трёх кварталов года выросли в валовом выражении в 14,5 раза, сообщает пресс-служба маркетплейса.
"Wildberries активно развивает сотрудничество с местными предпринимателями и расширяет возможности экспорта продукции для производителей Армении. Все больше предпринимателей запускают свой бизнес на платформе: за (первые - ред.) девять месяцев 2024 года их число выросло на 345% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ⁠Продажи армянских продавцов в январе-сентябре 2024 года в денежном эквиваленте увеличились на 1354% год к году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что товары, произведенные в Армении, пользуются высоким спросом на площадке. "Так, продажи локальных товаров в указанный период увеличились в денежном эквиваленте на 33% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярными категориями стали: косметика, аксессуары, продукты, обувь и белье, а также ювелирные украшения, одежда для взрослых и детей", - отметили в пресс-службе.
В компании уточнили, что партнеры в Армении могут осуществлять поставки на сортировочный центр в Ереване. В текущем году стала доступна отгрузка сверхгабаритных товаров по модели продаж "Маркетплейс" внутри страны. Расширяется сеть пунктов выдачи заказов, на 1 октября общий рост составил 92% год к году, отметили в пресс-службе
По данным маркетплейса, сами жители Армении больше всего заказывали на платформе одежду, обувь, косметику, автомобильные товары, аксессуары, белье, смартфоны, бытовую технику, посуду и инвентарь, а также текстиль для дома.
"Стремимся развивать наши сервисы для представителей бизнеса Армении, чтобы больше локальных брендов могли выходить на площадку и радовать покупателей международных рынков, а предприниматели – наращивали продажи и масштабировали свой бизнес онлайн. Так, за (первые - ред.) девять месяцев текущего года эксперты Центра предпринимателей PRO Wildberries провели более 200 вебинаров для действующих и будущих партнеров по выходу на площадку и управлению бизнес-кабинетом", – также говорится в сообщении
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