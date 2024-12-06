https://1prime.ru/20241206/wildberries-853406050.html
Wildberries начала проверку ароматических ингаляторов
Wildberries начала проверку ароматических ингаляторов - 06.12.2024, ПРАЙМ
Wildberries начала проверку ароматических ингаляторов
Wildberries сейчас дополнительно проверяет ароматические ингаляторы, которые продаются на площадке - компания не исключает, что по результатам проверки товары... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T22:25+0300
2024-12-06T22:25+0300
2024-12-06T22:25+0300
экономика
wildberries
проверка
маркетплейс
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Wildberries сейчас дополнительно проверяет ароматические ингаляторы, которые продаются на площадке - компания не исключает, что по результатам проверки товары могут убрать с онлайн-витрины, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в пятницу первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления. В обращении отмечается, что на маркетплейсах набирает популярность "аромаингалятор" - карманный аксессуар для носа, двойной назальный карандаш, как следует из описания, в состав ингалятора входят эфирные масла, и в объявлениях указано, что изделие не является лекарственным средством, но оно освежает, бодрит, снимает усталость, облегчает дыхание, помогает от укачивания, заложенности носа, сонливости и тошноты. Аромаингаляторы, уточнил Гусев в беседе с агентством, стали способом развлечения детей, несмотря на то, что были безобидными "карандашами для носа". "В настоящее время маркетплейс проводит дополнительную проверку ароматических ингаляторов, по результатам которой мы не исключаем снятие с витрины подобных товаров", - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что компания не допускает к реализации запрещенные товары, список такой продукции отражен в оферте продавца. Также, как отмечается, Wildberries регулярно проверяет витрину маркетплейса на предмет запрещенных товаров. И если обнаруживается такая продукция, то карточки товаров незамедлительно блокируются, не допускаясь к реализации на платформе. "Платформа всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры", - добавили в компании.
https://1prime.ru/20241206/wildberries-853387690.html
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wildberries, проверка, маркетплейс
Экономика, Wildberries, проверка, маркетплейс
Wildberries начала проверку ароматических ингаляторов
Wildberries проводит проверку продающихся на площадке ароматических ингаляторов
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Wildberries сейчас дополнительно проверяет ароматические ингаляторы, которые продаются на площадке - компания не исключает, что по результатам проверки товары могут убрать с онлайн-витрины, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления.
В обращении отмечается, что на маркетплейсах набирает популярность "аромаингалятор" - карманный аксессуар для носа, двойной назальный карандаш, как следует из описания, в состав ингалятора входят эфирные масла, и в объявлениях указано, что изделие не является лекарственным средством, но оно освежает, бодрит, снимает усталость, облегчает дыхание, помогает от укачивания, заложенности носа, сонливости и тошноты. Аромаингаляторы, уточнил Гусев в беседе с агентством, стали способом развлечения детей, несмотря на то, что были безобидными "карандашами для носа".
"В настоящее время маркетплейс проводит дополнительную проверку ароматических ингаляторов, по результатам которой мы не исключаем снятие с витрины подобных товаров", - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что компания не допускает к реализации запрещенные товары, список такой продукции отражен в оферте продавца.
Также, как отмечается, Wildberries регулярно проверяет витрину маркетплейса на предмет запрещенных товаров. И если обнаруживается такая продукция, то карточки товаров незамедлительно блокируются, не допускаясь к реализации на платформе.
"Платформа всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры", - добавили в компании.
Продажи армянских предпринимателей на Wildberries выросли в 14,5 раза