https://1prime.ru/20241206/wildberries-853406050.html

Wildberries начала проверку ароматических ингаляторов

Wildberries начала проверку ароматических ингаляторов - 06.12.2024, ПРАЙМ

Wildberries начала проверку ароматических ингаляторов

Wildberries сейчас дополнительно проверяет ароматические ингаляторы, которые продаются на площадке - компания не исключает, что по результатам проверки товары... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T22:25+0300

2024-12-06T22:25+0300

2024-12-06T22:25+0300

экономика

wildberries

проверка

маркетплейс

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Wildberries сейчас дополнительно проверяет ароматические ингаляторы, которые продаются на площадке - компания не исключает, что по результатам проверки товары могут убрать с онлайн-витрины, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее в пятницу первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления. В обращении отмечается, что на маркетплейсах набирает популярность "аромаингалятор" - карманный аксессуар для носа, двойной назальный карандаш, как следует из описания, в состав ингалятора входят эфирные масла, и в объявлениях указано, что изделие не является лекарственным средством, но оно освежает, бодрит, снимает усталость, облегчает дыхание, помогает от укачивания, заложенности носа, сонливости и тошноты. Аромаингаляторы, уточнил Гусев в беседе с агентством, стали способом развлечения детей, несмотря на то, что были безобидными "карандашами для носа". "В настоящее время маркетплейс проводит дополнительную проверку ароматических ингаляторов, по результатам которой мы не исключаем снятие с витрины подобных товаров", - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что компания не допускает к реализации запрещенные товары, список такой продукции отражен в оферте продавца. Также, как отмечается, Wildberries регулярно проверяет витрину маркетплейса на предмет запрещенных товаров. И если обнаруживается такая продукция, то карточки товаров незамедлительно блокируются, не допускаясь к реализации на платформе. "Платформа всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры", - добавили в компании.

https://1prime.ru/20241206/wildberries-853387690.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, проверка, маркетплейс