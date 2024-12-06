Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задорнов ожидает повышения ключевой ставки до 23% - 06.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241206/zadornov-853391778.html
Задорнов ожидает повышения ключевой ставки до 23%
Задорнов ожидает повышения ключевой ставки до 23% - 06.12.2024, ПРАЙМ
Задорнов ожидает повышения ключевой ставки до 23%
Бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов ожидает, что Банк России в декабре повысит ключевую ставку до очередного рекордного уровня в 23% с... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:30+0300
2024-12-06T15:30+0300
экономика
россия
михаил задорнов
банк россии
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84032/98/840329849_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b307b71b2fd1a9e0d52e0c54096bb713.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов ожидает, что Банк России в декабре повысит ключевую ставку до очередного рекордного уровня в 23% с нынешнего 21%, следует из его слов на XXII Российском облигационном конгрессе. "Мое ощущение, что через две недели ставка будет поднята до 23%, и это ситуация, которую рынок уже, безусловно, осознал", - сказал он. "К сожалению, у ЦБ осталось на самом деле два инструмента для борьбы с инфляцией - это ставка, которую он активно использует, и прямые регуляторные ограничения кредитования, к которым он тоже квартал за кварталом приходит и, я думаю, к этому же придет и с точки зрения корпоративного кредитования", - считает он. По его словам, ЦБ РФ еще может косвенно воздействовать на обменный курс рубля. "Но это уже в отсутствии золотовалютных резервов очень и очень слабые импульсы", - заключил он. На прошлом заседании, 25 октября, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. И Банк России допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина позднее.
https://1prime.ru/20241206/gref-853379095.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84032/98/840329849_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_019aeddcf52d35e2dbeed08910609147.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил задорнов, банк россии, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, Михаил Задорнов, Банк России, ставка Банка России
15:30 06.12.2024
 
Задорнов ожидает повышения ключевой ставки до 23%

Экономист Задорнов: ЦБ в декабре повысить ключевую ставку до 23%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМихаил Задорнов
Михаил Задорнов - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов ожидает, что Банк России в декабре повысит ключевую ставку до очередного рекордного уровня в 23% с нынешнего 21%, следует из его слов на XXII Российском облигационном конгрессе.
"Мое ощущение, что через две недели ставка будет поднята до 23%, и это ситуация, которую рынок уже, безусловно, осознал", - сказал он.
"К сожалению, у ЦБ осталось на самом деле два инструмента для борьбы с инфляцией - это ставка, которую он активно использует, и прямые регуляторные ограничения кредитования, к которым он тоже квартал за кварталом приходит и, я думаю, к этому же придет и с точки зрения корпоративного кредитования", - считает он.
По его словам, ЦБ РФ еще может косвенно воздействовать на обменный курс рубля. "Но это уже в отсутствии золотовалютных резервов очень и очень слабые импульсы", - заключил он.
На прошлом заседании, 25 октября, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. И Банк России допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина позднее.
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Греф рассказал, когда ожидается снижение ставки ЦБ
10:35
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил ЗадорновБанк Россииставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала