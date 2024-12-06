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Задорнов ожидает повышения ключевой ставки до 23%

Задорнов ожидает повышения ключевой ставки до 23% - 06.12.2024, ПРАЙМ

Задорнов ожидает повышения ключевой ставки до 23%

Бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов ожидает, что Банк России в декабре повысит ключевую ставку до очередного рекордного уровня в 23% с... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:30+0300

2024-12-06T15:30+0300

2024-12-06T15:30+0300

экономика

россия

михаил задорнов

банк россии

ставка банка россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - ПРАЙМ. Бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов ожидает, что Банк России в декабре повысит ключевую ставку до очередного рекордного уровня в 23% с нынешнего 21%, следует из его слов на XXII Российском облигационном конгрессе. "Мое ощущение, что через две недели ставка будет поднята до 23%, и это ситуация, которую рынок уже, безусловно, осознал", - сказал он. "К сожалению, у ЦБ осталось на самом деле два инструмента для борьбы с инфляцией - это ставка, которую он активно использует, и прямые регуляторные ограничения кредитования, к которым он тоже квартал за кварталом приходит и, я думаю, к этому же придет и с точки зрения корпоративного кредитования", - считает он. По его словам, ЦБ РФ еще может косвенно воздействовать на обменный курс рубля. "Но это уже в отсутствии золотовалютных резервов очень и очень слабые импульсы", - заключил он. На прошлом заседании, 25 октября, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. И Банк России допускает новое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина позднее.

https://1prime.ru/20241206/gref-853379095.html

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россия, михаил задорнов, банк россии, ставка банка россии